FÚTBOL «Volvería a coger los mandos del club», asegura Alberto Villegas Alberto Villegas levanta los brazos, en la asamblea del pasado jueves del Deportivo Palencia. «Sí que es posible echar a esta directiva, pero la justicia va muy lenta», asegura una de las figuras más conocidasdel fútbol palentino ÁLVARO MUÑOZ Palencia Sábado, 9 septiembre 2017, 18:19

Sin pelos en la lengua analizó ayer el ex director deportivo del Deportivo Palencia la dantesca asamblea de socios del pasado jueves, donde la directiva abandonó el salón de actos de la Biblioteca Pública cuando solo se había abordado el primer punto del orden del día.

-¿La asamblea ordinaria del jueves se puede considerar un pucherazo?

-Es un asalto a los derechos de los socios y dueños de este club. Lleva siendo así desde agosto de 2016, cuando Paco Serrano hace lo que quiere. Si tuviera algo de decencia Serrano y Javier Rodríguez ya se hubieran marchado del club. Rodríguez en la asamblea dice que se apoyó en dos personas. Una es Carlos Crespo, que tiene voz para defenderse, y otra es Alberto Villegas, con el que se llegó a Segunda División B. En la asamblea, el único que dio la cara fue el secretario Diego Torres, a quien le alabé tras pedir perdón. Estas personas se están cargando el club. Que a nadie se le olvide que Serrano ha insultado a la Junta de Castilla y León, al concejal de Deportes, Facundo Pelayo, a la Diputación de Palencia y ha insultado a los socios fundadores. Es el momento de decir basta.

«La asamblea del jueves fue un asalto de los derechos de los socios de este equipo»

-Según Paco Serrano llevaba 69 votos delegados a la asamblea...

-Primero, es ilegal llevar 69 delegaciones sin anunciarlas en la convocatoria del orden del día y sin validarlas. Segundo, debería leerse los estatutos. Son mentiras, tras mentiras. Lo más sencillo es que demuestre todo lo que ha asegurado. Es algo increible lo que está pasando en el fútbol palentino. Serrano es como la peste, porque le han echado de todos los lados. Y luego se ha juntado con Javier Rodríguez, al que ya le conocen como ‘mentiroso’ Rodríguez.

-Lo que está claro es que fue otra asamblea esperpéntica...

-Lo primero hay que llevar las cuentas y dar a los socios tiempo para que las estudien y luego pregunten. Tampoco lleva el presupuesto, ni la campaña de socios y lo que es peor, Serrano no puede votar porque no tiene un año de socio. No es un año natural, es un año futbolístico. La asamblea se convocó fuera de tiempo para que pudieran votar todos sus amiguetes o familiares. Tenemos todas las imágenes que llevaremos el lunes o el martes al juzgado. Que tengan claro Serrano y Rodríguez que lo van a pagar.

-¿Está el fútbol palentino dividido?

-No. Había un club que volvía a recoger la ilusión de la afición y un sinvergüenza lo ha fastidiado. Lo que tiene que hacer el fútbol palentino es aunar esfuerzos y juntar a las personas que saben de esto. Los que no me puedan ver a mí, me dirán que sobro, pero el tiempo me da la razón. Conmigo estas cosas no pasaban.

-¿El Deportivo Palencia tiene alguna solución?

-Pues no lo sé, porque no podemos entrar. Espero que salgamos a competir y que se haga una asamblea en condiciones, en la que no esté la gente que no debería estar como Serrano, quien debería marcharse y asumir todas las consecuencias que le vayan a venir tras una gestión nefasta, chapucera y presuntamente delictiva.

-¿Se puede echar a esta directiva?

-Sí. Lo que pasa es que esto es como todo, Paco Serrano es un ratón de juzgado. Como abogado no sé si será bueno o malo, pero sabe que tiene una baza, llega a los sitios y generalmente la gente pasa de todo. Sabe que los juzgados suelen ser lentos. Serrano no va a jugar con los sentimientos de mi gente. A unos les caigo bien y a otros les caigo mal, pero el único que ha demostrado tener dos pelotas y que ha subido dos veces a Segunda B, con dos clubes diferentes, ha sido Alberto Villegas. Caeré mejor o peor, pero los números son esos y están ahí. A esta directiva se le puede meter mano. El abogado Eduardo Moreno está trabajando en ello. Todos sabemos que la justicia es lenta y ellos juegan con ese tiempo. Pero ese tiempo ya se les está empezando a acabar.

-¿Va a competir el equipo?

-Creo que ahora no tiene siete jugadores. A lo mejor en una hora o dos los tiene (la entrevista se realizó a las 19:00 horas de ayer), pero ahora mismo no. Creo que el equipo va a competir, porque si han pagado a Tomé es que el club va a competir, pero una vez más volverá a arrastrar el nombre de la ciudad por todos los campos. Y todo por ser un sinvergüenza.

-¿Volvería Alberto Villegas a la directiva del Deportivo Palencia?

-Si estos se van, no tengas ninguna duda de que volvería a coger los mandos, sobre todo para que se depuren esas responsabilidades y, si hay alguna posibilidad de sacar el equipo adelante, sacarle. Y si no, por lo menos morir con honra. Si en un momento dado, vemos que no hay posibilidad de salvar al enfermo, al menos enterrarle con dignidad. Creo que mi familia, que son los que menos quieren que vuelva, lo tienen muy claro. No voy a dejar que esta gentuza se cargue un sentimiento porque les sale de las narices. Dentro de cuatro días vamos a ir al juzgado a defender otra vez la ilegalidad que han hecho con la SAD, que es que no hay por donde cogerlo. Para el fútbol palentino ha sido una desgracia que esta gente haya aparecido.