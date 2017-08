Primera División Regional de Aficionados El Unami retoma los entrenamientos ante una exigente temporada Varios jugadores azulones se ejercitan al inicio del entrenamiento en la tarde de ayer. / Óscar Costa Fútbol Los de Barto volvieron ayer a la carga en los campos de Nueva Segovia para preparar su andadura por la preferente y perfilar la pretemporada Ó. SJ. H. Segovia Viernes, 4 agosto 2017, 11:33

Poco a poco van volviendo los clubes segovianos a la rutina impuesta por el calendario y los compromisos futbolísticos. Ayer le tocó al Unami CP de Barto. Los azulones retomaron, desde las 19:30 de la tarde a las que estaba prevista la arrancada, los entrenamientos con vistas a preparar los amistosos de pretemporada y su nueva andadura por la preferente. Todo va tomando forma en el rompecabezas de la Primera División Regional de Aficionados.

El grupo se reunió en las instalaciones del campo de fútbol Mariano Chocolate, anexo al Pabellón Pedro Delgado, para escuchar las palabras iniciales de su técnico antes de empezar. Barto quiso introducir en la cabeza de sus jugadores que «hay que estar arriba» en una charla que copó los primeros minutos de la cita antes de las vueltas de calentamiento. El entrenador también insistió en la necesidad de establecer una buena comunicación horizontal dentro del vestuario que puede traslucirse en los resultados. «¿Alguno quiere decir algo? Tenemos que aportar todos», apeló al término de sus directrices. La plantilla, en la que faltaban por incorporarse Álex, Elías y Varela –a expensas de los jugadores que puedan bailar a tenor del acuerdo de filialidad con la Gimnástica Segoviana– tiene voz.

El entrenamiento, por ser el primero de una pretemporada «que llega antes de lo previsto», en palabras de Barto, consistió en una toma de contacto a intensidad media. Lo relajado de la vuelta al trabajo no quita la exigencia con que los jugadores van a tener que pelear por un hueco en el equipo. «Yo no regalo puestos. No os relajéis nunca y dad el máximo de vosotros», les dijo.

«A casi todos los conozco y confío en ellos. Algunos son jóvenes pero han competido en nacional», apuntó. «Hay que trabajar otros aspectos en función de los jugadores. Ahora me interesa trabajar la táctica». Los compromisos de la pretemporada, dentro de los cuales destaca el encuentro previsto el próximo miércoles día 9 en La Albuera frente a la Segoviana, demuestran que «hay que rodar para garantizar los resultados».