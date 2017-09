FÚTBOL | REGIONAL PREFERENTE La temporada arranca sin victorias para los equipos palentinos Una jugada del encuentro entre el Carejas Paredes y el Briviesca. / CLEMENTE HURTADO El mejor resultado lo ha firmado el Villamuriel con un peleado punto a domicilio OPTA SALAS DE LOS INFANTES Lunes, 11 septiembre 2017, 00:31

al arranque de temporada para los equipos palentinos que juegan en Regional Preferente. La jornada se ha saldado con un total de tres derrotas, las que sufrieron el Castilla Palencia, el Palencia 1929 y el Carejas Paredes, y un empate, el logrado por el Villamuriel a domicilio en la localidad burgalesa de Salas de los Infantes. A estos resultados hay que sumar que el Deportivo Palencia ni siquiera pudo saltar al campo por tener solo cuatro fichas profesionales. Desde luego la primera jornada de la temporada no ha podido dar buenas noticias futbolísticas a la provincia palentina.

La única nota positiva la ha dejado el recién descendido Villamuriel, que ha iniciado su andadura en la Liga Regional Preferente sumando un punto en su visita a San Isidro ante el Salas. Los visitantes se adelantaron en el marcador en el minuto 6 con un tanto de Iván y los burgaleses igualaron el resultado en el inicio de la segunda mitad. Desgraciadamente los palentinos no supieron manejar el ritmo de un partido en el que podrían haberse llevado los tres puntos ante un rival con muchas bajas y que solo aguantó el empate gracias a su portero Dani, que tras un comienzo titubeante se convirtió en el mejor de su equipo.

El CD Villamuriel se adelantó en el arranque del encuentro merced a un pase filtrado de Diego que materializó Iván con una vaselina ante la media salida del portero local. Se ponía bien el choque para el cuadro palentino, que se había adelantado pronto en el marcador y veía ante sí la oportunidad de sumar los tres primeros puntos de la temporada.

Sin ritmo

En contra de lo que se podía pensar, el gol no favoreció al Villamuriel, demasiado centrado en conservar la ventaja. Los palentinos se veían cómodos en el ritmo lento en el que entró el encuentro en la primera mitad, en la que apenas sí se pudieron contar ocasiones. El jugador del Salas de los Infantes Fernando lo intentó en el minuto 19, pero su disparo se fue muy desviado y sin apenas peligro.

Tampoco estuvo acertado el cerrateño Valencia, que a punto estuvo de hacer el segundo del Villamuriel con un disparo ajustado que atajó sin problemas Dani. Justo antes del descanso, un lanzamiento de falta por parte de Iván se fue rozando la escuadra.

Tras el paso por los vestuarios, el Salas batió la portería contraria en un medido saque de falta de Alberto que cabeceó Sergio certeramente desde el borde del área pequeña. El gol hizo que se cambiaran los roles. Con el empate el Salas decidió esperar atrás y salir con algún tímido contragolpe, mientras que los jugadores del Villamuriel reaccionaron y buscaron con más ganas la portería rival.

Los palentinos se dieron cuenta de que se les estaban escapando dos puntos muy importantes, ya que sus rivales apenas habían creado peligro en todo el encuentro. Cuando había transcurrido la mitad de la segunda parte, el Villamuriel tuvo una doble ocasión: primero Javichi intentó sorprender al guardameta con un lanzamiento picado y, a continuación, Mateo disparó fuera cuando estaba totalmente solo. Las ocasiones seguían llegando para el bando visitante, pero el escaso acierto de los verdinegros hacía que los nervios empezaran a llegar al terreno de juego. Los últimos minutos fueron de claro dominio cerrateño y Egoix tuvo la victoria en sus botas. Pero el guardameta burgalés se había agigantado y con una buena intervención desbarató el lanzamiento. Egoix repitió jugada de peligro ya en el descuento con un disparo que se fue rozando la base del poste. A pesar de los esfuerzos de los palentinos, el marcador ya no se movió y el Villamuriel tuvo que conformarse con el empate.

RESUMEN DE LA JORNADA

Derrota contundente (1-5) del Carejas Paredes ante el Briviesca. A pesar del resultado, los palentinos fueron capaces de dar la cara durante dos tercios del encuentro. Los de Manín Olea empataron el choque en el minuto 69 por mediación de Peri, que culminó a la perfección una jugada de estrategia. A partir de ahí el cuadro briviescano fue claro dominador y en 20 minutos hizo cuatro goles consecutivos para cerrar el encuentro con una goleada tan clara como engañosa a tenor de los que había sucedido durante gran parte del choque.

Más igualado estuvo el partido para el Castilla Palencia. Un gol de Renata adelantó al Universidad de Burgos en el minuto 19 del primer acto. La respuesta visitante llegó en el 77, después de que Ander, libre de marca, aprovechase un rechace. A renglón seguido llegó el 2-1 de Renedo después de picar la pelota por encima de Julio.

Las cosas se pusieron aún peor para el Castilla con la expulsión de Inestal, que puso en bandeja la victoria para el cuadro burgalés después de que Valle marcase una pena máxima para el 3-1 definitivo.

El Palencia 1929 sumó una nueva derrota de los equipos palentinos de la Regional. Una falta botada en el vértice del área en el minuto 37 acabó en gol y se convirtió en un peso insuperable para los morados, que lo intentaron con más corazón que cabeza hasta el final. Los morados dominaron el encuentro, pero la falta de efectividad los condenó a la derrota.

Por último, el Deportivo Palencia no pudo disputar su partido correspondiente ante La Granja. Después de un verano convulso en el plano institucional y cuando parecía que el equipo no iba a poder salir tras tener los derechos federativos suspendidos por no pagar a su exentrenador Tomé, los dirigentes anunciaron que definitivamente saldarían la deuda para poder competir. El encuentro finalmente no se disputó porque el club no disponía de las licencias federativas suficientes como para jugar.

