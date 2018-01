Solo un equipo de Palencia juega la jornada por culpa de la nieve El campo de El Otero, donde se debía haver jugado el Deportivo-Unami. / Marta Moras El Castilla Palencia consigue una importante victoria en su enfrentamiento con el Raudense (2-1) OPTA Palencia Domingo, 7 enero 2018, 21:54

El temporal de nieve sólo permitió que se disputase un sólo partido de los cinco con representación palentina. El del Castilla Palencia quien, desde los primeros compases, salió a por la victoria en un duelo crucial y directo por evitar los puestos peligrosos de la clasificación.

La primera ocasión clara para los de Borja Núñez llegó en el minuto 13, en un remate de Fede Inestal desde fuera del área que detuvo el meta del Raudense. Los palentinos intentaban generar fútbol pero la incesante lluvia que arreció dejó el terreno de juego encharcado e impracticable. La réplica de los visitantes llegó en el minuto 18, pero Sergio respondió con una parada de bella factura para mantener la portería a palentina a cero.

En la siguiente jugada los rojiblancos se adelantaban en el luminoso después de una gran acción colectiva. La jugada partió de una gran combinación entre Fede Inestal, Cristian y López, que resolvió con un golazo en un disparo escorado desde el interior del área. El Raudense pudo recortar diferencias en el 23 en un disparo de falta pero Sergio volvió a responder con doble parada. El cuadro local lo siguió intentando hasta el descanso y en el minuto 40 encontró recompensa. La jugada nació en una jugada individual de Angelo que le dejó el cuero a Cristia, que remató a placer ante los dominios de Rodero. El tanto hizo justicia después de una primera parte con dominio muy claro para el cuadro local. Tras la reanudación el Castilla salió a por el tercero. En el minuto 54, Fede Inestal puso una falta escorada desde la banda y Kike la remató al larguero. Todas las ocasiones eran para los pupilos de Borja Núñez, que durante toda la segunda parte intentaron sentenciar el encuentro, pero sin fortuna. En el minuto 78 López pudo matar el partido en una jugada a la salida de un córner, pero su remate no acabó en gol de milagro. No había manera. De todos los colores pero nada. La suerte impidió que el partido acabase en goleada. Los palentinos fueron incapaces de matar la contienda y lo terminaron pagando. Colinas recortó diferencias a un minuto del final del partido pero ya sin tiempo de maniobra para un Castilla que acabó sufriendo a pesar de tener el partido de cara durante 89 minutos. La falta de puntería sobre todo en la segunda mitad hizo que los palentinos sufriesen aunque fuese durante unos segundos para sacar los tres puntos.

Aplazados

En el partido que enfrentaba al Deportivo Palencia con el Unami el árbitro hizo acta reflejando que el Unami no se presentó. El colegiado mandó prepararse a los jugadores del cuadro morado, reflejando a las 12:01 (el partido estaba prevista a las 12:00) incomparecencia del rival. El Unami dice que por las condiciones meteorológicas no pudo salir de Segovia pero la federación no suspendió el partido por lo que ahora tiene que decidir el juez único.

Los que sí se aplazaronn fueron los encuentros Norma-Carejas Paredes, Mirandés-Palencia 1929 y el Villamuriel-Colegio Diocesanos.