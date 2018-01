La nieve obliga a suspender tres partidos de equipos palentinos Estado de la AP-6 durante la pasada noche. / EFE ya se sabe que no se jugará el Mirandés-Palencia 1929 y el Villamuriel-Colegio Diocesanos LÍA Z. LORENZO Palencia Domingo, 7 enero 2018, 12:29

La decimoséptima jornada de Regional Preferente está en el aire por culpa de la tormenta de hielo y nieve. Varios partidos están en el aire y otros ya están suspendidos.

A esta hora de la mañana, ya se sabe que no se jugará el Mirandés-Palencia 1929 y el Villamuriel-Colegio Diocesanos. Ambos encuentros no se van a disputar por el mal estado de las carreteras, lo que impide que los equipos visitantes puedan viajar.

Y están en el aire el Castilla Palencia-Raudense (15:45) y el Norma San Leonardo-Carejas Paredes (16:30).

Y a las 12:00 debía haber comenzado el Deportivo Palencia-Unami, pero el equipo segoviano no ha podido llegar por el estado de la autopista. Ambos equipos llegaron a un acuerdo para suspenderlo, pero la Federación aún no ha dado el ok a esta decisión, y los jugadores del deportivo han estado calentando sobre el césped.