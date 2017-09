JONATHAN PRADO | TÉCNICO PALENCIA CRISTO «No me preocupa mi puesto, tengo claro el trabajo que estamos realizando» Jonathan Prado observa el partido entre el Palencia Cristo y el Zamora en La Balastera. / MARTA MORAS El entrenador del conjunto del Otero analiza los malos resultados en el comienzo de la temporada, con un punto de los doce en juego ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Miércoles, 20 septiembre 2017, 10:50

Doce puntos en juego y solo uno en el casillero del Palencia Cristo Atlético. El inicio de temporada del club del Otero con Jonathan Prado al frente no ha sido como se esperaba, ya que se encuentra en puestos de descenso y aún no conoce la victoria después de cuatro jornadas disputadas. Este domingo vuelve a La Balastera, al campo que tiene que convertirse en su feudo, y donde tiene que sumar de tres en tres. Mientras, el técnico palentino continúa trabajando para mejorar los errores de su plantilla y encontrarse -por fin- con el triunfo.

-El domingo se hizo un buen partido pero se perdió de nuevo...

-Sí, es la línea que estamos teniendo en partidos anteriores. Hay mucha igualdad en los encuentros, pero se vuelve a perder por la mínima. El partido nos lo trastoca el gol nada más empezar porque tenemos que cambiar el planteamiento totalmente. Sabíamos que ellos iban arriesgar más en casa, sobre todo en los primeros minutos, pero el partido cambia, estamos tranquilos y sabíamos que les íbamos a pillar en algún contraataque y tuvimos la buena jugada del gol y la lástima fueron los demás acercamientos que no culminamos, aunque ellos también tuvieron ocasiones que pudieron materializar.

-¿Qué saca de positivo con esta última derrota?

-Lo positivo es que el equipo muestra el orgullo siempre, intenta competir hasta el último minuto de cada partido.

-¿Hubiera sido más justo un empate?

-La justicia en los juzgados. Al final gana el que menos errores tiene y nosotros tuvimos dos muy claros. Esa es la situación, el tema es que tenemos que trabajar mucho en las dos áreas para acabar con esta dinámica negativa que tenemos.

-¿En Tercera División cuesta mucho dar la vuelta al marcador?

-Dar la vuelta y ganar el partido, sí. Lo bueno que podemos sacar de estos dos partidos últimos es que hemos sido capaces de ir perdiendo y empatar el partido, pero tenemos que saber llevar esa situación. Nos ponemos 3-3 con la Virgen o el 1-1 ante Unionistas, y hay que manejarlo de otra manera para ser capaz de ganar el partido. El equipo demuestra que tiene capacidad de reacción.

-¿Cómo se encuentra el equipo anímicamente?

-Pues después del partido mal, porque cuando haces tantas cosas para ganar el encuentro o para sumar un punto y luego no sale pues el equipo está mal. Pero una de las virtudes que yo veo es que los jugadores tienen esa capacidad de llegar a entrenar, ser conscientes de lo que tienen que mejorar y cambiar totalmente el chip para competir el domingo. Aunque es cierto que no dejan de ser tres partidos consecutivos perdiendo pero en ningún momento el equipo ha bajado los brazos, que eso sería lo preocupante.

-¿Esperaba un comienzo de temporada tan duro?

-Ya lo dije la semana antes de comenzar la liga, que llegábamos un poco justos de preparación y que el calendario arrancaba con rivales que iban a estar entre los seis u ocho primeros. Contábamos con ello pero también contábamos con haber sumado algún punto más de los que tenemos ahora mismo. Y más viendo los partidos, porque al final si hubiéramos tenido cuatro rivales que nos hubieran pasado por encima pues algo estamos haciendo muy mal, pero estamos tan cerca que es que estamos por el buen camino pero aún nos falta un plus.

-¿Qué tal está entrenando el delantero Mario Mendes con el equipo?

-Tendremos que tomar una decisión esta misma semana pero es más complicado porque él viene sin ritmo, y al venir sin ritmo pues ver diferentes situaciones tácticas y de esfuerzo es más complicado. Él aporta cosas sobre todo en el juego de espaldas, es muy potente en el juego corto y tiene una gran pierna izquierda, pero tenemos que verle bien para tomar una decisión y más en la situación que estamos de altura de competición.

-¿Es más complicado afrontar la nueva temporada con el espejo de la campaña anterior?

-Nosotros dentro del vestuario tenemos las ideas claras, que esto es un proyecto nuevo, una situación diferente y que al final no dejamos de ser el Cristo en el contexto de lo que puede tener tanto como club, medios y plantilla, y a partir de ahí trabajamos. Sabemos que las temporadas van a ser totalmente diferentes, pero sabemos que harán comparaciones todo el año, está claro. Hay que ser consciente de las situaciones que cambian de una temporada a otra y ese nivel de autoexigencia que quieren imponer desde fuera muchas veces no es positivo.

-¿Ha mantenido alguna reunión con el presidente tras las derrotas?

-Estamos todo el día en contacto. Lo bueno que tiene el club es que todos son muy cercanos y como estás en el día a día con ellos siempre dialogas. Además, el presidente ha estado viendo los partidos. Si todos remamos en la misma dirección podremos mejorar rápido, empezar a ganar y subir puestos en la clasificación. Si no es así es cuando empieza a haber más complicaciones.

-¿Le preocupa su puesto en caso de una nueva derrota?

-No, para nada. Tengo claro el trabajo que estoy haciendo, que es igual a años anteriores o incluso más, porque no es lo mismo los medios que tengo aquí que los que he tenido en temporadas anteriores, y la idea de trabajo que estamos llevando a cabo. Tengo claro que los resultados llegarán pero también sabemos que esto es fútbol y el fútbol como se mueve actualmente pueden pasar cosas.