Inglaterra La Premier cerrará el mercado antes del inicio de cada temporada Coutinho, futbolista del Liverpool. / Oli Scarff (Afp) Los clubes sí podrán vender futbolistas a equipos de otros campeonatos a partir de esa fecha, pero no formalizar adquisiciones COLPISA / AFP LONDRES Jueves, 7 septiembre 2017, 21:40

El fútbol inglés ha sacado conclusiones del reciente mercado de fichajes y este jueves sus clubes han alcanzado un acuerdo para clausurar en los próximos cursos la ventana de contrataciones antes de que comience la Premier League, como reclamaban influyentes actores del campeonato.

El último mercado finalizó el 31 de agosto, cuando ya se habían disputado tres jornadas. A partir de ahora, los clubes de la Premier no podrán fichar jugadores desde el jueves (16.00 GMT) precedente al comienzo del campeonato. El comunicado de la Premier League explica que los clubes sí "tendrán la posibilidad de vender sus jugadores a otros campeonatos en los que el mercado de fichajes esté abierto".

Alex Ferguson, el emblemático exentrenador del Manchester United, actualmente embajador de técnicos de la UEFA, resumió recientemente la situación. "El problema con el mercado que hemos vivido este año es la fecha de cierre, el 31 de agosto, después de que los campeonatos hayan comenzado. Pensamos que habría que cerrarlo antes del comienzo de la temporada para que no se espere a ver los primeros resultados antes de fichar", explicó.

José Mourinho, actual entrenador del Manchester United, también pidió una ventana de fichajes más corta. "Como entrenador, no como un actor del mercado, preferiría que el periodo de fichajes terminara lo antes posible", dijo.

También se manifestó en términos similares el técnico del Arsenal, Arsène Wenger, antes del anuncio de la decisión de adelantar el cierre: "Es importante que todo esté terminado antes del inicio del campeonato. "Incluso antes de los partidos, en la cabeza de los jugadores las cosas no están claras. ¿Están aquí? ¿Están en otra parte? ¿Les van a contactar esa misma tarde? No es una forma correcta de trabajar, no es cómodo", señaló.

1.500 millones de euros invertidos

En los grandes campeonatos europeos el mercado cierra tradicionalmente el 31 de agosto, el 1 de septiembre en España, cuando normalmente ya se han disputado dos, tres o cuatro jornadas.

Los clubes ingleses han gastado 1.500 millones de euros este año en el mercado de fichajes (y 240 millones de euros únicamente en el último día).

El entrenador del Everton, el holandés Ronald Koeman, ha avisado: "Si lo hacemos en la Premier League y el resto de Europa no lo hace, entonces continuamos teniendo un problema".

Pero la influyente Premier League podría no ser la única en decidir acortar el mercado de inicio de temporada, que en Francia, por ejemplo, duró del 9 de junio al 31 de agosto. En ese tiempo, el fútbol francés protagonizó los principales 'culebrones' de la pretemporada y el inicio de temporada, con las llegadas al París Saint-Germain de Neymar (222 millones de euros para el Barcelona) y Kylian Mbappé (180 millones para el Mónaco).

El técnico del Mónaco, Leonardo Jardim, resumió claramente lo que pensaba del mercado: "En un 20%, es para comprar jugadores que refuercen a tu equipo. En el otro 80%, es para debilitar al adversario y llevar el caos a la casa de los demás".

"Este mercado es agotador, se ha convertido en un circo", había lamentado a finales de agosto Giuseppe Marotta, administrador delegado de la Juventus, que dijo tener "el acuerdo de los clubes de la Serie A" de cara a una petición "para fijar la clausura del mercado en el 31 de julio" en Italia. Este jueves, tras conocer la decisión del fútbol inglés, Marotta la calificó de "sabia". "Ahora debemos extender el debate a nivel europeo", aseguró el hombre que es además presidente de la Asociación de Directores Deportivos de Italia.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se ha posicionado a favor de que se acorte el periodo de los traspasos de inicio de curso. "En mi opinión, no es algo bueno que un jugador comience un campeonato en un club y juegue en otra parte cuando el mercado se cierre", ha afirmado en un correo al diario británico 'Times'.

Esta reforma, si se generaliza a otros países, aportaría un poco más de racionalidad a un mercado que en ocasiones da sensación de estar bastante loco.