Prado y la directiva del Palencia Cristo se reúnen hoy en busca de la renovación Prado da indicaciones, en el partido de 'play-off' entre el Palencia Cristo y el Orihuela. / Marta Moras El técnico y el club tendrán la primera toma de contacto para abordar la posible ampliación de contrato ÁLVARO MUÑOZ Palencia Jueves, 7 junio 2018, 11:48

El entrenador del Palencia Cristo, Jonathan Prado, y el club tendrán hoy la primera toma de contacto para abordar la posible renovación del técnico palentino al frente del conjunto morado. Seguramente de este primer encuentro no salga la decisión definitiva, pero se pondrá encima de la mesa las intenciones, sobre todo, de Prado, que cuenta con un buen cartel después de la flamante temporada al frente de la escuadra capitalina.

Por su parte, la directiva del Palencia Cristo lo tiene claro. Su primera y única intención es que Prado siga liderando tanto el banquillo morado como el nuevo proyecto del conjunto morado. «Tendremos la primera toma de contacto. Intercambiaremos impresiones y veremos si llegamos a un futuro acuerdo. Prado escuchará nuestra propuesta y me imagino que durante el fin de semana nos dé una respuesta. Lo que si que tenemos claro es que de la primera reunión no saldrá nada definitivo, será orientativo», señala el director deportivo del Palencia Cristo, Juan Julián Martín, que el verano pasado apostó por el joven técnico palentino para dirigir al conjunto morado. «Es una apuesta que hicimos en su momento, incluso se puede decir que fue mía», afirma el director deportivo.

Confianza en Prado

La confianza en la continuidad de Prado es tan clara, que la directiva morada no se plantea un cambio en la dirección del equipo palentino. De esta forma, la carpeta con los posibles sustitutos del entrenador palentino sigue cerrada y de momento así seguirá. «No pensamos en ningún sustituto. Ahora mismo nuestro objetivo número uno es que Prado siga con nosotros. Hasta que no nos confirme que él no continúa, no buscaremos a otro técnico», señala tajantemente Martín.

La rumorología que ha acompañado en los últimos meses a Jonathan Prado sobre el posible interés del Osasuna para que dirigiese el filial rojillo, no sorprende a la directiva del Palencia Cristo. «Cuando un entrenador está tan capacitado y ha trabajado en canteras de equipos de élite (Jonathan Prado entrenó en las categorías inferiores del Real Valladolid, donde estaba el actual director deportivo del Osasuna Braulio Vázquez), no pasa desapercibido», apostilla Martín, quien espera que Jonathan Prado siga al frente del banquillo morado.

Por su parte, el entrenador palentino anunciaba en una entrevista en El Norte de Castilla que aún no había decidido su futuro y que iba a escuchar en primer lugar la propuesta del conjunto capitalino. «Aún no he decidido mi futuro. Esta semana me voy a reunir con el club porque ya dije que les iba a escuchar a ellos primero. Quiero oír qué idea deportiva tienen. Y a partir de ahí tomar una decisión», señalaba Prado, quien también desmentía la oferta de Osasuna de Pamplona. «La relación que tengo con Braulio y con Cata es muy grande de haber coincidido en el Real Valladolid. Hablamos de fútbol por teléfono, pero lo de la oferta es un rumor, no hay nada más», aclaraba el técnico palentino.

Y es que la temporada de Prado quedará en el recuerdo de los aficionados palentinos. Tras un inicio malo en liga y con la sombra de la campaña de Lolo Infante (también alcanzó el 'play-off' de ascenso a Segunda División B), Prado empezó a instaurar su método de juego, que le empezó a dar resultados, sobre todo, en una segunda vuelta de récord. Tras la remodelación obligada de la plantilla en invierno, el conjunto morado sumó una racha de doce victorias consecutivas, que al final de la temporada se transformó en 18 encuentros sin conocer la derrota. Esta espectacular segunda vuelta sirvió para que el conjunto palentino se clasificara matemáticamente para la disputa de la fase de ascenso a Segunda B, en la que cayó en la primera ronda contra el Orihuela.