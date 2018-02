VÍCTOR CANO | NUEVO ENTRENADOR DEL BECERRIL «La plantilla tiene calidad suficiente para sacar al equipo adelante» El nuevo entrenador del Becerril, Víctor Cano. / ANTONIO QUINTERO La directiva ha decidido dar continuidad al cuerpo técnico porque «los de casa conocen mejor al equipo», señala el presidente del club ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Jueves, 15 febrero 2018, 10:35

La destitución de José Antonio Hernando, después de estar once años al frente del proyecto becerrileño, ha obligado a la directiva a buscar un nuevo revulsivo en el banquillo morado. Después de tantear a entrenadores locales como Francis Olea, que finalmente decidió no aceptar la proposición por motivos laborales, se ha decidido que sea el mismo cuerpo técnico el que asuma las riendas del equipo en estos momentos difíciles. «Es complicado. Faltan doce partidos y es un tema difícil. Hay que intentarlo y los de casa conocen mejor al equipo. Si viene de fuera, casi ha terminado la liga cuando se entere de cómo está la plantilla», afirma el presidente del Becerril, Juan Antonio Redondo.

Víctor Cano, hasta este momento entrenador de porteros del club becerrileño, asume las riendas del equipo, acompañado por el delegado, Chema Martín; el preparador físico, Edu Narganes; y el ayudante y coordinador, Rubén Maeso. «La situación en la que estamos no es la mejor, pero tampoco la peor y se ha salido de peores situaciones. Los jugadores llevan bastante tiempo y tienen calidad suficiente para sacar esto adelante. Tanto Edu, Chema, Rubén y yo vamos a darles las herramientas tanto anímicas como tácticas para sacar los partidos adelante y llevar el barco a la orilla de la mejor manera posible», señala Víctor Cano, que llegó al equipo morado en la temporada 2011-2012. «Difícil no significa imposible, sino que hay que trabajar mucho para sacarlo adelante, pero imposible no es», agrega Cano, convencido de las posibilidades de su equipo, que tras la victoria ante el Numancia B abandonaron el puesto de farolillo rojo.

Arrastres

«La situación viene marcada por lo que pueda pasar en Segunda División B, pero hay cosas que podemos hacer. Tres puntos de los que hemos logrado fueron contra el Astorga y eso nos hace pensar que tenemos la capacidad de repetirlo. Hemos sabido hacerlo y tenemos que encontrar la tecla para repetirlo», reconoce Cano. «Creo que hemos hecho buen trabajo todo el año pero se han dado una serie de situaciones que te llevan a entrar en una mala racha que desemboca en lo que estamos ahora», agrega, defendiendo la labor de José Antonio Hernando al frente del cuerpo técnico.

Uno de los secretos del conjunto morado es que son, en realidad, una gran familia. «En Becerril tenemos la suerte de ser un grupo de amigos, todos con los pies en la tierra y para disfrutar, no es un tema económico», señala con orgullo Víctor Cano, que llegó al club de la mano de José Antonio Hernando.

=