ALBERTO MELERO | BECERRIL «Nos está pesando mucho no haber sacado ni un punto en ocho partidos» PALENCIA Sábado, 2 diciembre 2017

El Becerril celebraba el último triunfo. Era el 12 de octubre pasado. Desde entonces y hasta el día de hoy, ocho jornadas consecutivas perdiendo y una losa sobre la espalda del equipo, que poco a poco ha visto menguada su confianza. Y encima, uno de los pilares del conjunto becerrileño, Alberto Melero, cumple mañana su segundo partido de sanción -vio la roja directa al final del partido ante el San José- y no podrá ayudar al resto del equipo en uno de los momentos más delicados de los de Hernando. Situados encima de los temidos puesto de descenso, mañana visitan al Almazán, rival directo en su lucha por la salvación. Melero no podrá vestirse de corto, pero -si la familia se lo permite- irá a apoyar a los suyos.

-¿Cómo se viven los partidos sin poder entrar a jugar?

-Más nervioso que dentro, lo paso peor fuera que cuando estoy jugando. Cuando estás en el campo, te olvidas de todo. Sí, en alguna jugada como que lanzas la pierna al aire e intentas llegar, pero nada, no puedes hacer nada.

-¿Qué pasó para que le sancionasen con dos encuentros casi concluido ya el partido?

-La verdad es que fue un poco raro porque en la jugada de acabar estaba al lado del árbitro y le pregunté que cuánto había añadido y me dijo que cuatro minutos. Y le respondí si le parecía normal que solo añadiese cuatro minutos. Y me preguntó el número y me dijo, estás expulsado. Se quedó todo el mundo sorprendido de la decisión del colegiado.

-¿Y eso son dos partidos de sanción?

-No, pero el árbitro puso en el acta lo que le dio la gana. Como no puedes hacer nada, pues eso.

-Pero ha llegado en el peor momento...

-Sí, lo que más duele es que cuando más falta hace y tenemos que estar todos, pues no puedo jugar.

-¿Cómo se encuentra anímicamente el equipo?

-Está tocado el vestuario porque no es normal perder tantos partidos seguidos. Lo hemos estado hablando, sabemos que no queda más que apretar para volver a ser el equipo que fuimos en las primeras jornadas y luchar cada balón e intentar sacar esto adelante, no queda otra.

- Ocho derrotas consecutivas son demasiadas...

-Sí, no haber sacado siquiera ni un empate, pues pesa mucho. Psicológicamente según va pasando te afecta cada vez más, pero ahora vienen partidos de nuestra liga, que tenemos que sacar, así que hay que apretar al máximo. A ver si intentamos sumar lo máximo posible, si no se consigue, pues a volver a intentar subir. Pero tenemos que luchar hasta el final.

-Algunos de los partidos se han perdido ante rivales directos...

-Sí, sobre todo los últimos partidos eran partidos de abajo, donde teníamos que haber sumado. En San José sí que merecimos sumar, pero no salió la cosa y te vas con la derrota, es lo que hace la dinámica negativa.

-Pero el equipo aún no está en puestos de descenso...

-Claro, aún estamos fuera, no hemos caído en esos puestos y lo que tenemos que hacer es seguir luchando. Como comenzamos tan bien, teníamos puntos importantes y aún con esta mala racha no hemos caído en descenso. Siento que podemos sacarlo y aún queda mucho, toda la segunda vuelta y dos partidos de la primera.

-Aunque esta temporada se pueden dar posibles arrastres de Segunda B...

-Claro, por eso tenemos que seguir trabajando porque es probable que los haya. Tenemos que sumar el mayor número de puntos posible. A ver si los equipos de Castilla y León se ponen las pilas y nos salvamos todos.

-¿Qué les dice el entrenador?

-Jose intenta corregir lo que tenemos mal en los partidos y nos dice que tenemos que apretar el culo y seguir luchando, vamos lo que ha sido el Becerril siempre, un equipo muy luchador.

-Muy distinta esta dinámica a la del año pasado...

-Claro, es que el año pasado en Regional Preferente solo perdimos dos partidos y conseguimos diez victorias consecutivas. Pero nosotros subimos como el mejor segundo, así que somos el vigésimo equipo y desde ahí tenemos que luchar. Hasta donde se llegue, tenemos que cambiar esta racha porque no podemos seguir así.

-El rival de este domingo es un nuevo rival directo...

-Sí, está justo por encima de nosotros. Es un campo difícil pero es de los que está abajo y tenemos que lograr algo para cambiar la dinámica y si es con una victoria mucho mejor. Ocho derrotas seguidas son demasiadas, necesitamos cambiar la dinámica ya.