FÚTBOL Palencia también llora la muerte de Quini Quini conversa con Loren, secretario técnico de la Real Sociedad, en La Balastera en agosto de 2017. / MARTA MORAS El mítico jugador del Sporting de Gijón visitó por última vez La Balastera en agosto del año pasado E. B. PALENCIA Miércoles, 28 febrero 2018, 21:56

La última visita de Enrique Castro ‘Quini’ a Palencia fue hace poco más de seis meses, el pasado 12 de agosto de 2017, cuando el Sporting de Gijón y la Real Sociedad se midieron en La Balastera en un amistoso. El partido concluyó con empate y con el ‘El Brujo’ disfrutando del partido desde el palco del estadio palentino. No era la primera vez que el exjugador del Barcelona y del Sporting visitaba la capital palentina, primero como jugador del club asturiano y más tarde como delegado del mismo. «Cuando le vi en agosto, le conté que nos habíamos enfrentado en la vieja Balastera y que yo era el encargado de cubrirle», rememora Juan Julián Martín, director deportivo del Palencia Cristo y exjugador del Palencia. «Se emocionó y me dio un abrazo de la leche», agrega Martín.

Isidro y Quini escuchan a Revuelta en el Palencia-Sporting de 2006. / M. BRÁGIMO

La principal atracción del choque del pasado verano entre el Sporting y la Real fue Quini, que estuvo haciéndose fotos con aficionados y forofos al final del partido. «Me voy a tener que quedar en Palencia», señalaba, mientras el autocar le esperaba a la puerta de La Balastera.

Unido a Mariano Haro

La relación de Quini con Palencia no termina en La Balastera ni en el mundo del fútbol. El exjugador rojiblanco formó una sociedad con otro grande del deporte, con Mariano Haro. Desde Becerril hasta Asturias unieron fuerzas y crearon la marca ‘Quini Sports’. «Hace más de veinte años de esto pero las cosas no salieron bien. Él quería vender zapatillas y calcetines, y yo chándal. Al final dejamos el negocio apartado», argumenta Haro, quien ya no mantenía ningún tipo de relación con Quini. «Sabía que había padecido una enfermedad y me sorprendió que se hubiera muerto en la calle, de repente. Él era un fenómeno y un tío encantador», concluye Haro.

El desaparecido CF Palencia se nutrió durante años de la cantera del Sporting de Gijón. Siempre que iba el conjunto palentino a medirse con el Sporting B, Quini se presentaba allí para estar con el club palentino. Palencia también llora la muerte de Quini ‘El Brujo’.