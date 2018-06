El Palencia Cristo y Prado acercan posturas en la primera reunión Juan Julián Martín, Jonathan Prado y David Nieto, antes de entrar a la reunión. / Marta Moras El club y el entrenador quedan emplazados a una nueva reunión para cerrar la posible renovación Á. MUÑOZ Palencia Jueves, 7 junio 2018, 21:11

El Palencia Cristo y Jonathan Prado están en la misma sintonía. El entrenador y la directiva del club capitalino han tenido la primera toma de contacto para abordar la posible renovación del técnico que ha liderado al conjunto palentino durante la pasada temporada.

Aunque aún no hay ningún acuerdo cerrado, ambas partes digerirán en los próximos días todos los asuntos abordados en la tarde de hoy, entre los que destaca el crecimiento del club. Y es que tanto Prado como la directiva quieren que el nuevo Palencia Cristo sea el equipo de fútbol que enganche a toda la masa social de la ciudad.

En la siguiente reunión, aunque la fecha aún se desconoce, se abordará definitivamente el acuerdo entre el técnico y el club. En estos días, Jonathan Prado tendrá que deshojar la margarita y ver si acepta la propuesta del Palencia Cristo o por si el contrario decide separar los caminos.

Para la directiva morada la primera opción es Jonathan Prado. La buena temporada al frente del banquillo obligará al club a hacer un esfuerzo para retener a una de las sensaciones de la campaña. De momento, el presidente, David Nieto, y el director deportivo, Juan Julián Martín, no contemplan la no continuidad de Prado y aún no han pensando en ningún sustituto.