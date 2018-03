TERCERA DIVISIÓN Pablo Cortés: «Ahora no firmo el cuarto puesto, solo pienso en ganar el próximo partido» Pablo Cortés, durante la rueda de prensa. / J. G. El técnico del CF Salmantino señala que tiene la baja de Jehu Chiapas para el partido ante el Bupolsa y la duda de Coque JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 23 marzo 2018, 13:17

El entrenador del CF Salmantino UDS, Pablo Cortés, señaló en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Bupolsa en San Amaro (17 horas) que «la semana ha sido muy positiva, todos los entrenamientos excelentes y es la línea que hay que seguir. Cada día para nosotros es una oportunidad. Va a ser un partido complicado con un Bupolsa que con el cambio de técnico ha dado un cambio al equipo».

Sobre el rival dijo que «no creo que no se juegan nada. Si los de abajo puntúan y ellos no se meten en las últimas jornadas con la inquietud de poder jugarse el descenso. Quieren asegurar la salvación cuanto antes y en los últimos partidos están siendo muy competitivos. Seguro que se nos cerrarán mucho. Cuanto antes cierren la permanencia mejor para ellos». En cuanto al césped artificial de San Amaro dijo que «es un campo muy ancho. Todo condiciona pero no puede ser una excusa. Hay que sacar el partido adelante como sea».

«Vivimos de la presión en todos los partidos y tenemos que ganar cada semana los tres puntos. Es una motivación y hayq ue salir a por todos. No podemos pensar en salir del paly-off porque eso puede generar dudas», añadió el preparador salmantino.

Sobre si firma a día de hoy el cuarto puesto y así poder jugar el play-off de ascenso, Cortés expresó que «ahora no firmo ningún puesto, solo firmo ganar el domingo. Solo pienso en el próximo partido y así el siguiente. Lo que sea será. Si disputamos el play-off, lo intentaremos hacer en las mejores condiciones posibles. No me planteo no entrar en el play-off, solo en ganar el domingo. Atacar mucho y salir concentrados».

Al respecto de las bajas, dijo que «estuvo en el hospital, al día siguiente le dieron el alta a Jehu Chiapas, tenía roto el pómulo, una fisura en la cuenca del ojo, ha ido hoy al médico y no ha hablado todavía con él. De ánimo está bien porque dentro de lo grave, fue lo menos grave. Pero tiene dos cortes y puntos. Es baja y luego Coque que arrastra molestias, no se sabe si sobrecarga o microrrotura. Hoy ha entrenado lejos del grupo y es duda».

Juanan y Miguel Ángel están teniendo pocos minutos o incluso quedándose fuera de la convocatoria y Cortés expresa que «son dos jugadores muy importantes en la plantilla y así todos los tienen que ser. Porque les puede surgir la oportunidad. Su trabajo es espectacular. Mansour también está trabajando de forma espectacular y le llegará la oportunidad».