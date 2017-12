TERCERA DIVISIÓN Oskar Martín y Unionistas llegan a un acuerdo para la rescisión del contrato del delantero Oskar Martín, en el centro junto a Cristo, celebra uno de sus goles con Unionistas. / MANUEL LAYA El punta de Zumárraga, quinto goleador de la historia del club, buscará más protagonismo ante la falta de minutos este curso en Salamanca en el Calahorra, líder de Tercera División en La Rioja JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Miércoles, 27 diciembre 2017, 13:00

Unionistas de Salamanca, líder del grupo VIII de la Tercera División, ha hecho oficial la marcha de su delantero Oskar Martín, que tratará de buscar más minutos de protagonismo en el segundo tramo de la temporada en el Calahorra, líder de Tercera División en La Rioja, que ya ha hecho oficial su fichaje. «Óskar Martín y Unionistas de Salamanca han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que vinculaba a ambas partes, por lo que el delantero dejará de ser jugador de la entidad blanquinegra. El futbolista llegó en julio del año pasado al club procedente del Portugalete y pese a que tenía contrato en vigor hasta el final de la presente temporada ambas partes han llegado a un acuerdo satisfactorio. De esta manera, el ariete buscará un nuevo acomodo y tratará de encontrar un mayor protagonismo. Óskar Martín jugó la pasada temporada el playoff de ascenso con Unionistas y gracias a sus actuaciones durante su estancia en la entidad charra se ha convertido en el quinto máximo goleador del club con un total de 17 goles en 49 partidos disputados. El club ya trabaja para buscar en el mercado invernal un nuevo refuerzo para su delantera. Unionistas de Salamanca le desea a Óskar Martín toda la suerte en su nueva etapa y le agradece los servicios prestados y su profesionalidad», señala la entidad en su comunicado.

El delantero de Zumárraga ha hecho pública una carta de despedida en sus redes sociales en las que asegura que «no soy mucho de despedidas. No sé si con estas palabras llegaré a transmitir el cariño y el agradecimiento que tengo y quiero agradecer... Lo primero dar las gracias a esa grandísima afición que sois increíbles. Sois un ejemplo», comienza diciendo Oskar Martín que también tiene palabras para «toda la gente que trabaja en el club, directiva, grupo de trabajo... Desde que llegué al club me han tratado de 10. Gracias al cuerpo técnico por confiar en mí y gracias a todos los compañeros que he tenido, algunos de ellos grandes amigos que he ganado para siempore. aprovechar ese pedazo de vestuario que hay porque es maravilloso. Os quiero», finalizó el punta vasco en su despedida de Unionistas.