El Numancia recupera el sabor de la victoria

El Numancia volvió por sus fueros en Los Pajaritos y volvió a celebrar un triunfo, el sexto en siete partidos, ante un Alcorcón que sólo creó peligro en la recta final. El gol de Manu del Moral, en el segundo periodo fue el merecido premio para un Numancia que hizo méritos pero acabó sufriendo ante la reacción alfarera.

1 Numancia Aitor Fdez.; Markel Etxeberria, Dani Calvo, Unai Elgezabal, Ripa; Diamanka, Íñigo Pérez; Pablo Valcarce, Pere Milla (Pablo Larrea, m. 83), Marc Mateu; y Manu del Moral (Guillermo, m. 76). 0 Alcorcón Casto; Laure, Hugo Álvarez, David Fernández, César Soriano; Errasti, Toribio, Dorca (Sangalli, m., 66); Álvaro Peña (Nono, m. 66), Álvaro Giménez y Dumitru (Jonathan Pereira, m. 76). Gol: 1-0, m. 61: Manu del Moral. Árbitro: : Ais Reig (Colegio Valenciano). Amonestó a Diamanka (Numancia) y a Hugo Álvarez (Alcorcón).

El duelo empezó frío, como estaba la noche, con ambos equipos buscando posicionarse sobre el terreno de juego y llevar la iniciativa. Un saque córner que no encontró rematador con el balón paseándose por delante de la línea de gol fue el primer aviso del Alcorcón, que tuvo además un par de internadas por banda sin mayor consecuencia. Por parte numantina, los rojillos intentaban mover la pelota y encontrar huecos para Manu del Moral y Pere Milla. Éste recibió un buen balón y tras controlar con el pecho trató de sorprender desde lejos a Castro, pero el intentó se marchó desviado. El Numancia estiró sus líneas y empezó a tener más bagaje ofensivo. Primero, con un córner que taconeó fuera Pere Milla en el primer palo y luego, con una gran jugada de Manu por la derecha, con cañito incluido a su marcador, terminó con un centro al área que a punto estuvo de convertirse en gol en propia puerta de Hugo Álvarez en su intento por despejar el esférico. Eran buenos minutos de los de Arrasate, sólo interrumpidos por algún centro lejano al área local, bien cubierta por Aitor. Con dominio claro del Numancia llegó otra buena combinación por la izquierda entre Pere Milla, Marc Mateu y Ripa, con centro de éste al segundo palo, donde remató de cabeza Pablo Valcarce, topándose con un defensor que evitó el peligro. Plano el Alcorcón, sólo un destello de Álvaro Giménez, con recorte dentro del área y pase de la muerte sin rematador llevó peligro al área soriana. EN los minutos finales el duelo volvió a enfriarse, con varias faltas e interrupciones del juego, para llegar al descanso sin goles.

Pere Milla defiende al alfarero Laure / J. García

Tras el paso por vestuarios el Numancia quiso seguir mandando en el juego, pero una incursión por la izquierda de César Soriano, con un centro raso al punto de penalti, obligó a Elgezabal a despejar con la puntera in extremis para evitar el remate de Álvaro Giménez, que esperaba el balón totalmente solo. Susto en una y otra portería, porque poco después un centro chut de Ripa se estrelló en la parte superior del larguero de Casto. Insistía el Numancia ante un Alcorcón inoperante, con dominio y moviendo el balón. Y si no lo tenía, apretaba en la presión. Así nació el gol de Manu del Moral: Marc Mateu apretando a Laure hasta arrebatarle el esférico, pase para Pablo Valcarce que ve el desmarque del delantero jienense quien dentro del área controla y cruza el esférico lejos del alcance de Casto. Llegaba el premio para los rojillos en otro ejemplo de cómo en casa el Numancia es otro equipo que a domicilio. Le sale casi todo porque lo intenta casi todo. Con la ventaja en el marcador la superioridad soriana era palpabale, en busca de un segundo gol que sentenciase el encuentro. Noqueado el Alcorcón, Velázquez movió el banquillo tratando de frenar las acometidas del Numancia, que mantenía una presión alta sobre la defensa alfarera, que sufría para sacar el balón de su campo. Tras un saque de córner con posterior centro al área tuvo el Alcorcón su oportunidad, pero Álvaro Jiménez cabeceó desviado. Era el minuto 75 y entonces pareció animarse el equipo madrileño, que rozó el empate con una arrancada de Nono que dejó a Jonathan Pereira, recién incorporado al partido, totalmente solo en el área, pero su disparo a la media vuelta lo despejó Aitor a córner con una gran intervención. Fueron minutos para el Alcorcón que empezó a creer en sus posibilidades ante un Numancia ya algo cansado y que veía peligrar los tres puntos. Sin embargo, la precipitación de los amarillos evitó males mayores para el Numancia, que aún tuvo alguna opción para sentenciar el choque en la recta final al contraataque. No fue así y el equipo local se hizo acreedor a la victoria en un duelo en el que se sufrió demasiado al final, habiendo podido lograr un triunfo mayor