DERBI PALENTINO DE TERCERA Noventa minutos de espectáculo Zubi protege el esférico entre tres jugadores del Becerril en el partido de ida en La Balastera. / MARTA MORAS El Becerril y el Palencia Cristo Atlético se enfrentan hoy en un partido marcado por la necesidad de ganar de ambos equipos, que luchan por distintos objetivos ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Domingo, 18 marzo 2018, 09:37

El derbi ha llegado. Son solo cinco letras que aglutinan miles de emociones, de esperanzas y de horas y horas de trabajo centradas en esos noventa minutos de juego. Si el choque de la primera vuelta estuvo cargado de fútbol, de intensidad y de ganas, qué decir del partido de hoy, donde los dos equipos se juegan tanto -unos por arriba y otros por abajo-.

El Becerril llega al choque con total necesidad de seguir sumando -y de tres en tres- para alejarse de los temidos puestos de descenso. Y no solo eso, sino también de poner tierra de por medio en las posiciones de arrastre, esas que se tornan tan peligrosas esta campaña. Por primera vez en diez años no estará José Antonio Hernando al frente del conjunto becerrileño, cesado hace cinco jornadas, cuando los morados ocupaban la posición de farolillo rojo. Desde entonces, los del nuevo entrenador, Víctor Cano, han sumado doce puntos de los dieciocho posibles. «Teníamos que haber sumado mucho antes para no llegar con esta necesidad, porque se nos han ido muchos puntos y partidos en los últimos minutos. Pero ahora estamos aquí, el pasado ya pasó, y tenemos que seguir luchando», señala Rodrigo Caminero ‘Kuko’, máximo goleador de la escuadra becerrileña con nueve goles.

Esta tarde tendrán al otro lado del campo al equipo vecino de la capital, al Palencia Cristo Atlético, que suma nueve jornadas consecutivas sumando de tres en tres, que es -sin la menor duda- el mejor conjunto de la segunda vuelta y que ha puesto toda la carne en el asador para lograr clasificarse para el ansiado ‘play off’ a Segunda División B. Actualmente están situados quintos en la tabla, a solo un punto del objetivo. En el vestuario palentino, también se tiene el triunfo como único final posible del derbi, ya que un patinazo los puede alejar demasiado de las cuatro plazas de arriba.

Los del Otero quieren sumar el décimo triunfo seguido, y los de Cano, el séptimo de la campaña

El delantero Andrés González ‘Zubi’ es el máximo goleador de los del Otero, y cuenta -también- con nueve dianas en esta campaña. «Llegamos con mucha confianza porque llevamos muchas victorias seguidas y para nosotros es un partido crucial. Yo sé que para ellos también es un choque muy importante, porque el Becerril se está jugando mucho. Y ojalá podamos sacar los tres puntos en el Mariano Haro y ellos, a partir del derbi, que ganen todo. Le deseo lo mejor, que se salve el equipo porque tengo compañeros, que me llevo bien con ellos, y quiero que logren la permanencia», señala Zubi con sinceridad y compañerismo.

Pero todas las amistades, los excompañeros y los conocidos se quedarán en el vestuario durante noventa minutos, para luego retomar las relaciones como si nada hubiese pasado. «Tenemos que jugar como siempre lo hacemos fuera de casa, muy motivados y muy centrados. Tenemos que salir como un partido más, a darlo todo y a intentar llevarnos los tres puntos», afirma el artillero del Otero. «Cada encuentro es más importante porque queda una jornada menos y los puntos son vitales de aquí al final. Nosotros iremos con todo», agrega.

Por su parte, Kuko lo tiene muy claro. «Ahora en casa hay que sumar de tres en tres, y si no se puede de tres en tres pues sacar algo positivo», afirma con contundencia, y con la vista puesta en el césped del Mariano Haro. «Los derbis son partidos que quiere jugar todo el mundo, donde todos los jugadores lo dan todo y el que más luche es el que ganará», argumenta.

Para sumar la victoria, la que sería la séptima del Becerril, el equipo tiene que salir a por todas -como ya hizo en el choque de ida, aunque concluyó 2-1 a favor del Palencia Cristo-. «La clave es estar al 100% y si no pueden los de dentro, ya saldrán los de fuera a ayudar al equipo para luchar por el triunfo», señala Kuko.

Un partido de fútbol cualquiera no se rige por las matemáticas y el colista puede ganar al líder. Pues en un derbi aún hay que fiarse menos de la tabla y de la posición de cada equipo antes del choque. «No se puede tener en cuenta la clasificación en este tipo de partidos. El Becerril ya hizo un partido bastante bueno, aunque les expulsaran a dos jugadores. Nosotros nos llevamos la victoria pero jugaron bien. En su campo va a ser más difícil porque están en su casa, ante su afición. Tenemos que dar el 200% para sacar la victoria», argumenta Zubi.

«Yo creo que el partido va a estar en los pequeños detalles, sobre todo si ha llovido y el campo no está muy bien. Una jugada a balón parado, un error defensivo o un simple acierto de los de arriba puede marcar el choque», advierte, muy concentrado ya en el derbi. «Yo entreno para jugar los domingos, es lo que más me gusta, competir», añade con sinceridad.

Kuko afronta esta tarde su segundo partido -después del de la pasada jornada en Tordesillas- tras la rotura de pómulo que sufrió ante el Uxama. Tendrá que medirse a los del Otero con una máscara hecha a medida para protegerse de cualquier golpe en la cara. «Tengo ganas de marcar de nuevo, hay que volver con todo. Al principio estaba peor, ahora ya veo bien», concluye.