Narganes, confirmado como técnico del Becerril Eduardo Narganes posa tras la noticia. / CD Becerril El hasta ahora preparador físico del equipo da un paso al frente para hacerse cargo del banquillo becerrileño EL NORTE Palencia Domingo, 3 junio 2018, 20:12

El Becerril confirmó que Eduardo Narganes será el entrenador del equipo morado la próxima temporada. Así, el que ha sido preparador físico del club, da un paso adelante para hacerse cargo del banquillo becerrileño con la intención de pelear por subir a Tercera División.

La noticia ya se barruntaba en la ciudad y era casi un hecho que el joven técnico iba a asumir la responsabilidad. Y eso que Narganes no ha querido pronunciarse a lo largo de la semana y ponía este pasado domingo como fecha límite para contestar a la oferta de la directiva. No ha querido dejar pasar ni una hora más y en la tarde de ayer, el Becerril confirmaba que ya tenían entrenador para la complicada temporada que se avecina en la Regional. Me motiva y me ilusiona que hayan pensando en mí. La oferta me gusta en el aspecto deportivo, de otros temas ni siquiera hemos hablado», aseguraba el técnico a lo largo de la semana. Porque Narganes no se esperaba que la entidad becerrileña le ofreciera la responsabilidad de ser el máximo responsable del cuerpo técnico.

Criado en Palencia

El ya entrenador del Becerril ha tenido una vida ligada al fútbol palentino,. Ligado a las categorías inferiores del Club Internacional de la Amistad, fue segundo entrenador del Palencia Cristo con Santi Sedano y Juanjo Rodríguez. Luego, José Antonio Hernando pensó en él para ejercer de preparador físico, labor que ha venido realizando esta última temporada. Consciente de la presión que supone ser el primer entrenador cuando el objetivo es el ascenso, Narganes decidió tomarse unos días antes de dar la respuesta afirmativa. Ahora cogerá las riendas deportivas del club, junto a Rubén Maeso y Richard Cano, que formarán parte de su equipo técnico. A pesar que desde el club se asegura que el objetivo de esta temporada es rejuvenecer la plantilla y facilitar una transición tranquila, todos los aficionados van a esperar que el equipo becerrileño pelee hasta el final por estar entre los elegidos que suban a Tercera.

La noticia llegó el mismo día que el equipo morado entregaba sus premios a los mejores de la temporada. Kuko se llevó el de máximo goleador del club; Melero, el del mejor jugador;Diestro, el del más regular; y Carlos Fernández, el del futbolista revelación. Además, se realizó la tradicional ofrenda que hace el Becerril al Cristo de San Felices.

Para finalizar un día repleto de noticias, el Becerril se impuso al Paredes de Nava (7-1) en las semifinales del Torneo Provincial Interpueblos. En la otra semifinal, el Baltanás y el Villoldo firmaron un empate a dos goles (2-2).