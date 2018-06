Suspendido el amistoso Israel-Argentina por amenazas a Messi

El partido amistoso Argentina-Israel que estaba programado para el sábado próximo en Jerusalén fue suspendido por amenazas y provocaciones contra la estrella del fútbol albiceleste Lionel Messi, dijo el martes la embajada israelí en Buenos Aires.

Tras las protestas palestinas a raíz de la sede elegida por los organizadores y un incidente el martes cuando Argentina se entrenó en Barcelona, la legación diplomática dijo que lamentaba «comunicar la suspensión». La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) evitó formular comentarios, pero la prensa local dijo que se está buscando rival para otro amistoso.

«Las amenazas y provocaciones dirigidas a Lionel Messi, que lógicamente suscitaron la solidaridad de sus pares y el temor a concretar el amistoso, no son ajenas a la cotidianidad de la población civil en Israel cuyos deportistas, sin ir más lejos, han sido en numerosas oportunidades objeto de violencia y atentados», señaló la embajada en un comunicado.

«¡(Lionel) Messi no vayas!», le habían gritado el martes al capitán argentino unos 30 manifestantes que se congregaron en un sector externo del centro de adiestramientos Joan Gamper en Barcelona, ciudad en la que Argentina está concentrada. Exhibieron, además, camisetas albicelestes manchadas de sangre.

El encuentro era el último preparatorio antes del debut de Argentina en Rusia 2018, el 16 de junio, en Moscú, frente a Islandia. Después jugará por el Grupo D contra Croacia y Nigeria.

La embajada agregó que «la amistad entre la República Argentina y el Estado de Israel, próxima a cumplir 70 años, no se dirime en un partido de fútbol. El país democrático y el público plural (compuesto por judíos, musulmanes y cristianos) espera siempre con ansías poder recibir a las principales figuras del deporte argentino».

El presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, había pedido el domingo a Messi que no participase en el partido en el estadio Teddy Kollek. Y lanzó una advertencia cuando convocó a «quemar» sus camisetas en caso de que jugase.

Rajoub declaró a periodistas en Ramala que «Messi es un símbolo de paz y de amor». «Hasta donde sé los jugadores de la selección no estarían con voluntad de jugar el partido», dijo el martes el canciller argentino Jorge Faurie, en declaraciones a periodistas en Washington, donde asiste a la asamblea anual de la OEA.

Frente a la versión de la suspensión, «el primer ministro, Benjamín Netanyahu, llamó al presidente argentino, Mauricio Macri, para que interceda ante las autoridades de la AFA y tratar de evitar la cancelación, según lo confirmaron altas fuentes del gobierno israelí», citadas por la agencia judía argentina AJN. La gestión no tuvo éxito.

Los medios en Buenos Aires coincidieron en que la decisión de no jugar se tomó a pedido de los futbolistas que dijeron estar atemorizados. «El propio director técnico del seleccionado (Jorge Sampaoli) había pedido que no se hicieran más partidos y que la selección se concentrara en el primer partido en Rusia», agregó Faurie. El canciller dijo que «también habría incidido mucho una campaña que se ha viralizado en los medios de amenazas a los jugadores, de camisetas con sangre, algunas amenazas a familiares».

Organizaciones argentinas solidarias con el pueblo palestino habían anunciado para el jueves un acto de protesta en Buenos Aires para persuadir a la AFA de que no se jugase en Jerusalén. «Argentina no juegues con el estado ocupante de Israel. No seas cómplice del genocidio contra el pueblo palestino», se afirmaba en el llamamiento a manifestarse frente al céntrico Obelisco de la capital argentina.