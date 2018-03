Amistoso Sampaoli: «Es imposible enseñarle algo a Messi» 01:19 Jorge Sampaoli, durante la rueda de prensa. / Foto: Pierre-Philippe Marcou (Afp) | Vídeo: Atlas El seleccionador argentino confirma que el ‘10’ será titular y alaba el juego de España, a la que califica como «un rival muy grande» JAVIER VARELA Madrid Lunes, 26 marzo 2018, 19:09

Jorge Sampaoli se plantó en la previa del partido entre España y Argentina con ganas de hablar de fútbol, de alabar a la selección española y de reconocer por activa y por pasiva que Leo Messi es el eje de la selección argentina y casi del fútbol. «Es imposible enseñarle algo a Messi», confesó sin ningún tipo de rubor. Y es que para Sampaoli el presente de Argentina es Leo Messi. Así de fácil y de complicado a la vez. «Estamos en un lugar en el que Leo es inalcanzable y mi labor es entenderlo, provocarle situaciones de entrenamiento que le permitan llegar a su estado de confort y a partir de ahí construir un equipo que esté pegado a esa historia», aseguró el seleccionador de la Albiceleste.

Leo Messi, que jugará ante España «salvo que surja algún inconveniente en las próximas horas», monopolizó una rueda de prensa en la que Sampaoli no esquivó ninguna pregunta e incluso parecía recrearse en cada respuesta con halagos constantes al ‘10’ argentino. «Este tipo de jugadores hay que aprender a acompañarlos, pero viendo cómo establecer esa armonía que necesita el mejor jugador del mundo para crear un entorno favorable para él». Messi es consciente de su importancia en el equipo y, según su seleccionador, tiene «un alto grado de convencimiento y compromiso».

Sin embargo, el técnico argentino quiso dar valor al resto de su selección al recordar que para él «el fútbol es mucho de los futbolistas» y quitarle valor a su labor porque «el mejor del mundo tiene la potestad de comunicarse y de crear vínculos dentro de un terreno de juego y los entrenadores tenemos que ver qué vínculos son los más importantes para que funcionen dentro del equipo».

Y si Argentina tiene a Leo Messi, España «tiene una idea bien marcada de lo que necesita y un estilo definido», como confesó Sampaoli. Además, el técnico argentino señaló a Andrés Iniesta y David Silva –que no estará tras haber abandonado la concentración por cuestiones personales- como los jugadores que en España tienen el papel de Messi en Argentina y pueden cumplir «el papel de Leo en la conducción».

Además, puso a España como referencia a seguir por su selección en su empeño de buscar una idea propia «que ha encontrado jugadores de mucho nivel y una identidad innegociable», porque «Argentina no puede descansar en un jugador absoluto» y más allá de copiar el modelo de España, deben «restablecer esa cultura del fútbol argentino que ha conseguido restablecer España con jugadores de buen pie y que buscan tener siempre el balón» con el objetivo «de ser competitivo».

Sobre qué partido espera en el Metropolitano, el seleccionador argentino reconoció que «defendernos sin la pelota sería un error» y avisó de que saldrán al campo a «disputarle la posición y no acelerar los ataques porque tiene mucho criterio cuando tienen el balón. Necesitamos precisión y valentía» para derrotar a España, a la que califica como «un rival muy grande». Sin embargo dejó claro que no saldrá a defenderse. «Me costará mucho dar un mensaje que no sea de tener protagonismo más allá de donde decidan los jugadores jugarlo», indicó.

En un nuevo elogio hacia el equipo de Julen Lopetegui, Sampaoli recordó que «España viaja como un vagón» y que es «más homogénea y superior que aquella del Mundial de Brasil» a la que derrotó cuando entrenaba a la selección de Chile. «Ahora tiene más variantes y aquella tenía un once más definido». Además, añadió que «cada partido que juega es muy superior al resto. Es demasiada la superioridad que tiene con el resto de rivales a los que se ha enfrentado».