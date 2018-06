Alemania Joachim Löw arriesga con Neuer Manuel Neuer. / Christof Stache (Afp) El portero del Bayern será el titular de la 'Mannschaft' a pesar de que jugó el sábado en un amistoso ante Austria su primer partido desde mediados de septiembre CRISTOPHE BEAUDUFE Berlín Lunes, 4 junio 2018, 14:39

«No estoy especialmente preocupado. No tomo más riesgos que los otros jugadores», declaró este lunes el capitán de Alemania Manuel Neuer, confirmado por el seleccionador Joachim Löw como portero titular de la vigente campeona del mundo en la defensa de su título en Rusia.

El guardameta del Bayern de Múnich, de 32 años, jugó el sábado el amistoso ante Austria (derrota por 2-1) y completó una buena actuación. Fue su primer partido desde mediados de septiembre y su fractura del pie izquierdo sufrida durante un partido del campeonato alemán. Le sirvió para confirmar su billete a Rusia.

«No nos dimos cuenta de que había estado parado tanto tiempo», declaró Löw, sorprendido por la presencia física del portero en su área y por sus reflejos.

«Siempre creí que iba a jugar este Mundial y no he querido tomar ningún riesgo», aseguró el campeón del mundo en 2014 en rueda de prensa este lunes para explicar la razón por la que no había vuelto a jugar con el Bayern de Múnich ni con la selección.

El trío de porteros de la 'Mannschaft' lo completan Marc-André Ter Stegen (Barcelona), normalmente primer suplente, y Kevin Trapp (PSG). Se cae de la lista definitiva Bernd Leno, portero del Bayer Leverkusen, que parecía en mejor posición para ser el tercer guardameta.

Capitán del equipo, Neuer asegura que ha sido honesto con el cuerpo técnico: «Cada entrenamiento es una prueba para mí. Si no tengo buenas sensaciones, se lo digo al entrenador. El éxito del equipo es la prioridad absoluta».

Sané se cae de la lista

«La decisión la toma el equipo de entrenadores, yo debo rendir y esperar la decisión del entrenador. Por el momento estoy muy satisfecho de mi rendimiento», añadió.

«Durante la recuperación, atraviesas buenos y malos momentos. Siempre permanecí positivo y mantuve la mirada fija en mi objetivo. Sabía que iba a llegar. Sin este pensamiento positivo no habría sido convocado para el Mundial. Me siento muy bien y he recibido mucho 'feedback' positivo de los otros jugadores», añadió.

Löw anunció también los otros tres descartes de la lista de 27 jugadores concentrados en Eppan, norte de Italia. Destaca la salida del grupo del delantero Leroy Sané, pieza importante en el Manchester City que conquistó una Premier League de récord.

El sábado, ante Austria, Sané se mostró muy voluntarioso e intentó muchas cosas, pero no dio la impresión de encontrar su plaza y de estar integrado en la dinámica del equipo.

Los otros dos futbolistas que se despiden de la concentración son el defensa Jonathan Tah (Leverkusen) y el delantero Nils Petersen (Friburgo).

Lista de Alemania para el Mundial:

-Porteros:

1 Neuer, Manuel (Bayern de Múnich)

22 Ter Stegen, Marc-André (Barcelona)

12 Trapp, Kevin (París Saint-Germain)

-Defensas:

2 Plattenhardt, Marvin (Hertha Berlín)

3 Hector, Jonas (Colonia)

4 Ginter, Matthias (Borussia Mönchengladbach)

5 Hummels, Mats (Bayern de Múnich)

15 Süle, Niklas (Bayern de Múnich)

16 Rüdiger, Antonio (Chelsea)

17 Boateng, Jerome (Bayern de Múnich)

18 Kimmich, Joshua (Bayern de Múnich)

-Centrocampistas:

6 Khedira, Sami (Juventus)

7 Draxler, Julian (París Saint-Germain)

8 Kroos, Toni (Real Madrid)

10 Özil, Mesut (Arsenal)

13 Müller, Thomas (Bayern de Múnich)

19 Rudy, Sebastian (Bayern de Múnich)

20 Brandt, Julian (Bayer Leverkusen)

21 Gündogan, Ilkay (Manchester City)

14 Goretzka, Leon (Schalke 04)

11 Reus, Marco (Borussia Dortmund)

-Delanteros:

9 Werner, Timo (Leipzig)

23 Gomez, Mario (Stuttgart)