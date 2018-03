Ensayo Brasil se prueba ante Rusia Dani Alves, con la selección brasileña. / Afp Amistoso de postín sin Neymar y en el estadio donde la ‘canarinha’ sueña con conquistar su sexto Mundial COLPISA/AFP Viernes, 23 marzo 2018, 06:28

Decidida a demostrar que no orbita sólo alrededor de Neymar, Brasil se medirá el viernes a Rusia en el mismo estadio que acogerá la final del Mundial que le obsesiona. Pero para regresar a Moscú el 15 de julio antes deberá probar que superó las dependencias del pasado.

Tras el duelo del estadio Luzhniki, a la ‘canarinha’ le espera otra experiencia terapéutica: el reencuentro con Alemania tras el traumático 7-1 de la Copa que perdió en casa.

1. ¿Quién sustituye a Neymar

Después de acabar 2017 como firme candidato para brillar en Rusia, a Brasil se le torcieron los planes con el pie de Neymar. La inoportuna lesión del ‘crack’ hace tres semanas dinamitó las cuidadas proyecciones de Tite, quien incluso retrasó diez días su convocatoria para los amistosos.

Y aunque el delantero decidió apostarlo todo al Mundial y pasar por el quirófano, solo volverá a los campos a finales de mayo.

En su lugar, el seleccionador podría optar por el extremo de la Juventus Douglas Costa, que actuaría por el lado izquierdo con Willian por el derecho.

El sacrificado en Moscú sería el centrocampista del Beijing Guoan Renato Augusto, cuyo puesto lo ocuparía ahora el barcelonista Philippe Coutinho. Así lo apuntaron los primeros movimientos del técnico, más misterioso que de costumbre con la alineación. Tanto, que el propio Costa aún no sabía si será él elegido.

«Tite no comunicó nada todavía, tenemos grandes nombres para sustituir a Neymar. Él sabrá lo que es mejor, pero es una tarea muy difícil. Lo importante es potenciar el grupo, que es muy bueno», afirmó el martes.

2. Lluvia de lesiones

La baja de ‘Ney’ no fue la única que afectó a Brasil en el convulso último mes, y las malas noticias no dejaron de llegar ni siquiera iniciada la convocatoria en Moscú, de donde tuvo que salir el martes Alex Sandro, lesionado en el muslo izquierdo.

El lateral de la Juventus ya había llegado para suplir otra baja, la de Filipe Luis, cuya presencia en el Mundial está en peligro después de la fractura en el peroné que sufrió la semana pasada.

Al final, Tite llamó al joven lateral izquierdo Ismaily, del Shakhtar Donetsk, para unirse de urgencia a un grupo en el que apenas quedan ocho plazas libres de cara al Mundial, tal y como desveló el propio seleccionador.

Pero aunque 15 jugadores ya tengan su billete asegurado, la competitividad no mengua en un grupo hambriento tras la catástrofe de 2014.

«Está todo el mundo al mismo nivel, incluso los que estamos confirmados por Tite, que no queremos dar oportunidades a los que no están (...) Él tampoco garantizó quién será titular y yo no quiero darle oportunidades a nadie», confesó el madridista Casemiro, uno de los fijos del técnico.

3. Deseada venganza

Con el fracaso del último Mundial todavía bajo la piel, la Seleçao lleva cuatro años soñando con su redención en Rusia. Pero el camino no ha sido fácil. Destrozada tras la humillación en casa, la ‘canarinha’ vagó por las eliminatorias hasta resucitar de la mano de Tite, con el que apenas ha sufrido una derrota en 17 partidos.

Sin rival en Sudamérica y primera en conquistar su plaza para el Mundial 2018, cada vez son más los que ven a Brasil levantando su sexto trofeo en Moscú. Aunque en la Seleçao nadie olvida el precio de los excesos de confianza.

«Para nosotros, esta preparación está siendo importante, conocer el país sede del Mundial, un poco de las instalaciones. Vamos a jugar en este estadio y espero que podamos estar aquí en la final, pero para eso hay que trabajar muy bien. Continuar a alto nivel en este periodo final», opinó Coutinho.

Encuadrada en el Grupo E, Brasil debutará en el Mundial el 17 de junio ante Suiza, antes de verse con Costa Rica y Serbia.

4. Por sorpresa

Para esta prueba inicial de 2018, Brasil tendrá enfrente a una motivada Rusia, en plena cuenta atrás hacia su primer Mundial como sede. A los anfitriones, sin embargo, tampoco les faltan los contratiempos y tuvieron que reprogramar su entrenamiento del miércoles para pasar un control antidopaje sorpresa, con el país en el punto de mira tras los escándalos de los últimos años.

Después de haber caído en la primera fase en 2014, Rusia inaugurará su Mundial el 14 de junio ante Arabia Saudí en el mismo estadio Luzhniki, y después se verá con Egipto y Uruguay, sus otros rivales en el Grupo A.

El amistoso contra Brasil se disputará este viernes a partir de las 19:00, hora local y estará dirigido por el juez bielorruso Aleksei Kulbakov, asistido por sus compatriotas Dzmitry Zhuk y Aleh Maslianka.

Alineaciones probables:

Rusia: Andrei Lunev, Vladimir Granat, Fedor Koudryashov, Dmitry Kombarov, Igor Smolnikov, Denis Glushakov, Daler Kuzyaev, Denis Cheryshev, Alexei Miranchuk, Fedor Smolov y Alan Dzagoev.

Brasil: Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Coutinho, Willian, Douglas Costa y Gabriel Jesús.