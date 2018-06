Aspas: «La gente querría que le marcáramos 8 a Suiza y 10 a Túnez» 03:43 Iago Aspas, durante su rueda de prensa tras el entrenamiento de la selección este domingo en Krasnodar. / Javier Etxezarreta (Efe) El delantero del Celta evitó polémicas con el míster por las sensaciones de estos dos partidos y recuerda: «si ganas a Portugal todo cambia y a estos amistosos no les das más importancia» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Krasnodar Enviado especial Domingo, 10 junio 2018, 15:00

Iago Aspas se marchó del Krasnodar Stadium tras ser el autor del gol de la victoria ante Túnez con una bolsa en la mano, esas camisetas que guarda con especial cariño para repartir con sus compañeros, y citó a los periodistas presentes en suelo ruso a una rueda de prensa dominical. No faltó a su cita el gallego, autor de cinco goles y cinco asistencias en diez partidos con la selección, que parecía tener claro el mensaje después de haber dicho en caliente y sobre el césped ante la televisión que tenía «mejores sensaciones antes de jugar estos dos amistosos».

Una frase que fue confusa, ya que insistió en lo positivo que es mantener la racha sin perder con Lopetegui, para el que ha sido un fijo desde noviembre de 2016. El máximo goleador nacional explicó que no habló con el míster tras el partido y evitó polémicas. «Siempre se le sacan los puntos a las íes cuando no hay un gran partido de la selección. No hay que matizar pero sí destacar que el rival también juega y lo hizo muy bien. Nos sorprendió a todos: fue valiente, quería el balón y tuvimos que solucionarlo al final. A mí me tranquiliza ganar. Nos gusta ganar. Vengo del Celta, que hemos hecho un fútbol maravilloso, pero no hemos logrado resultados a veces», afirmó.

Aspas, que tiene una gran relación con Costa y Rodrigo, habló de las distintas variantes ofensivas que tiene el entrenador. Una de ellas es salir de inicio con dos delanteros si bien dejó claro que siempre intenta «aprovechar los minutos» que recibe. «Es una decisión que debe tomar el entrenador. Es verdad que tuvimos buenas sensaciones aunque es una opción no la hemos utilizado mucho aunque sí algunos días. Creo recordar que en Jerusalén jugué así detrás del punta», explicó antes de analizar su papel de revulsivo en el equipo. «Claro que me gustaría jugar de titular, como cualquiera de los 23 que están aquí. La decisión la toma el mister. Para mí es un sueño estar aquí, jugar cinco minutos, quince o cuarenta y cinco. Quiero aportar al equipo. Estoy acostumbrado a jugar en mi equipo, cuando vienes a la selección tienes que cambiar la mentalidad».

La polivalencia y los minutos

El gallego, que no ocultó que sus amigos no paran de mandarle mensajes al móvil en los que reclaman su titularidad, es el mejor delantero de Lopetegui en función de las asistencias y goles por minutos jugados. «Trato de aprovechar los minutos, sean 5, 15 o 45, todo lo posible. Las estadísticas son solo eso, pero trabajo para tener esas oportunidades. Las estadísticas son números. Te sirven de anécdota, pero llegado el momento no sirve para nada. Es verdad que recibo muchos mensajes de mis amigos. También entrenadores. Quien me lo tiene que decir es el mister. Trabajo para ello. Si tengo que estar en el banquillo para animar, también bien», recuerda.

No tiene problema en jugar en la banda aunque eso a veces ayuda... y otras no tanto. «Es bueno ser polivalente. Para mí y para muchos jugadores. Te da más opciones de jugar de minutos. También a veces es difícil porque vales para todos los puestos y en ninguno eres titular, sino suplente», dijo un Aspas que reconoce estar viviendo un sueño y niega tener vértigo por jugar el Mundial. «No tengo ansiedad. Tengo ilusión y ganas para que llegue el partido del viernes para dar una victoria a España. No tenemos presión. Yo estoy aquí para disfrutar y para trabajar para tener minutos».

La estrella del Celta recordó que «los rivales también juegan» y que «las grandes selecciones también están sufriendo» en estos amistosos previos, en el que el rival «juega un papel muy importante» antes del inicio del Mundial. Aspas cree que el nuestro es un país en el que hay mucho extremismo en la crítica. «A veces no le damos importancia. Venir de ganar 6-1 a Argentina, la gente querría que le marcáramos 8 a Suiza y 10 a Túnez, que viene de empatar ante Portugal en su casa. Los rivales también juegan y son equipos trabajados. Este proceso sirve porque son encuentros ante una gran cita. Cuando llegue el viernes si ganas a Portugal todo cambia y a estos amistosos no les das más importancia», afirmó para zanjar cualquier duda.