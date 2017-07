TERCERA DIVISIÓN Martín Galván se declara «feliz por cumplir un sueño» al jugar en Europa con el CF Salmantino Martín Galván, en el estadio Helmántico. / MANUEL LAYA El jugador mexicano llega a la entidad de la mano de Manuel Lobato, propietario del estadio Helmántico JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Martes, 25 julio 2017, 12:40

La estrella del proyecto del CF Salmantino UDSen Tercera División, el delantero mexicano Martín Galván, fue presentado ayer a los medios después de realizar por la mañana su primera sesión de trabajo a las órdenes de María Hernández. El jugador llega a la entidad de la mano de Luis Manuel Lobato, dueño del estadio Helmántico, y debutó con apenas 15 años en la máxima categoría de su país como profesional en las filas del Cruz Azul. Tras cinco años allí, Galván pasó por el Correcaminos de la UAT, el Atlante, el Reynosa, de nuevo el Cruz Azul y llega procedente del Pioneros de Cancún.

«Estoy muy contento y feliz de cumplir un sueño, una meta más. Siempre es un sueño jugar en Europa para cualquier jugador. Estoy sorprendido con el trato que me ha dado toda la gente», señaló ayer el futbolista en su presentación. «Llego de la mano de Lobato. Él me contactó y no desaproveché la oportunidad. De principio es cierto que tuve alguna duda, pero creo que esto es el principio de algo muy grande y así va a ser. Estoy seguro», aclaró el mexicano que prefiere «vivir el presente. Como decía el entrenador esta mañana -por ayer-, primero la pretemporada y llegar bien a la temporada. El objetivo es ascender y creo que lo vamos a lograr. Sólo he entrenado un día, pero es un buen grupo, que es lo principal. Es raro sentir la buena vibración que he tenido el primer día, pero parece un grupo que de fútbol está muy bien».

Sobre sus características de juego, Galván apuntó que «me considero cien por cien una persona que gusta tener la pelota, técnico, inteligente, muy decidido y diferente, para marcar diferencias. Espero quedarme acá y hacer el papel más importante de mi carrera y llevar al Salmantino a estancias más altas. Ser mejor jugador y mejor persona».

Además, no eludió su papel de estrella:«Agradezco los elogios. Pienso corresponder de la misma forma. Me gusta tomar papel protagonista. No me asusta. Me hace grande. Espero tener buenas actuaciones».

Partido de debut

Además, el Salmantino confirmó ayer que su primer amistoso de pretemporada será este sábado en el Helmántico (19 horas) frente al UPPlasencia de Tercera.

El resto de partidos de pretemporada serán el miércoles 2 de agosto ante el CD Guijuelo en el Helmántico (20:30 horas), el sábado 5 de agosto ante el Valladolid B en los Anexos de Zorrilla (19:30 h.), el martes 8 de agosto frente al Colegio Diocesanos en Ávila (19:30 h.), el viernes 11 de agosto contra CDToledo en el estadio Helmántico (20 h.), el miércoles 16 de nuevo contra la UP Plasencia pero ahora en tierras extremeñas (19:30 h.), y el último será el sábado 19 contra el San Agustín de Guadalix en el Helmántico (20 horas).