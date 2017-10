TERCERA DIVISIÓN María Hernández: «Me echan porque el presidente ha intentado imponer jugadores en alineaciones y convocatorias» María Hernández, entrenador del CF Salmantino, se despide del jugadores y cuerpo técnico. / MANUEL LAYA El ya exentrenador del CF Salmantino da una rueda de prensa para explicar los verdaderos motivos de su salida del líder del Grupo VIII de Tercera División JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Martes, 10 octubre 2017, 13:19

El CF Salmantino despidió este pasado lunes a María Hernández como entrenador del primer equipo, líder del grupo VIII de la Tercera División., después de la primera derrota de la temporada. Esta mañana el técnico salmantion ha ofrecido una rueda de prensa, fuera de las instalaciones del club porque la propia entidad se lo ha negado, para dar su versión de los hechos. En la cita, el ya extécnico ha estado acompañado por gran parte de la plantilla -a excepción de los jugadores mexicanos que han llegado al CF Salmantino de la mano del empresario Manuel Lovato, que es el dueño del estadio Helmántico- y del cuerpo técnico. Pitu, su segundo y en el que el club depositó ayer el equipo hasta que se encuentre un nuevo técnico, también ha anunciado esta mañana su marcha. Además, María ha explicado que la decisión ha sido unipersonal del presidente y que el director deportivo, Ángel Lozano, y el tesorero Ángel Martín, no estaban de acuerdo con la medida.

María comenzó diciendo que «he escrito algo y paso a leerlo. Quiero explicar los motivos por lo que estamos aquí. Con mi trabajdo, profesionalidad y trayectoria tanto humana como profesional que me preceden por lo que no estoy dispuesto a salir de ningún equipo por la puerta de atrás y mucho menos del Salmantino, un club en el que llevo subiendo al Helmántico más de 25 años todas las semanas. Os pido disculpas si esta rueda de prensa no es todo lo profesional que debería pero el propio club me ha negado el uso de las instalaciones para poder compartir con vosotros mi visión de lo ssucedido».

El preparador salmantino continuó con su alocución expresando que «como todos en las vida, yo también tengo valedores y detractores, gente que me apoya y que me critica. Opiniones puede haber muchas pero lo realmente objetivo son los datos. Creí en el proyecto y puse mi vida en ello haciendo hasta más de lo que me correspondía, que se pedía y se esperaba. Jugadores, el resto del cuerpo técnico y yo, con el apoyo de la afición, conseguimos ascender (a Tercera) la temporada pasada. Hoy 10 de octubre el Salmantino está lider siendo el equipo más goleador y el menos goleado. Nadie dijo que estoy iba a ser fácil y las derrotas también podían llegar, como así ha sucedido el domingo (2-1 en Zamora). A mí no me destituyen por perder el domingo, los motivos son extradeportivos. Echar a un entrenador cuando se ha ganado no está bien visto así que se aprovecha la coyuntura de la primera y única derrota del equipo para maquillar mi salida. Mi trayectoria, mi dignidad personal, profesional y mis principios me impedían acatar sin cuestionar órdenes técnicas del presidente (Carlos Martín). Ha intentado imponer jugadores en alineaciones y convocatorias de algún partido de Liga. Y ese ha sido el verdadero motivo de mis destitución. Como veis, lejano a un resultado de un partido. Siempre he trabajado con humildad mirando por el bien del equipo. Las decisiones técnicas tomadas siempre se han basado en partidos, el trabajo de la semana, tipo de rival, campo... factores futbolísticos. Por eso ayer el propio Carlos me comunicó mi destitución alegando que se trataba de una decisión deportiva, la cual respeto pero no comparto por injusta y sin sentido, por estar lejos de los temas deportivos y por el bien del grupo. Esta es mi verdad y la quería compartir con vosotros».

Por último, María señaló que «antes de terminar quiero agradecer el cariño, respeto y apoyo de los jugadores aquí presentes durante todo este tiempo de atrás. Han sido un 10 en implicación y trabajo; a mi cuerpo técnico que son fabulosos y profesionales. Y a la afición, el domingo se vio».