Segunda División B La visita del filial vigués exige calma Abraham García, de rojo, charla con Chema y Anel durante un entrenamiento anterior en el Municipal de La Albuera. / Antonio Tanarro Fútbol Abraham García y el jugador Manu coinciden en que el equipo tiene armas para afrontar los retos Ó. SJ. H. Segovia Viernes, 25 agosto 2017, 18:38

Desde ahora, una cita por semana. Es lo que tiene el calendario oficial de la regular, que se pone exigente nada más llegar a puerto. La Gimnástica Segoviana lo sabe y ya tiene en un horizonte temporal cercano (dentro de un día) la segunda prueba de la temporada, en esta ocasión ante el Celta de Vigo B, que bajará desde Galicia para visitar las instalaciones de La Albuera por primera vez. Después de arrancar la andadura en Segunda B con derrota ante el filial atlético, llega otro filial al choque. Abraham García y el centrocampista Manu abordan el duelo desde la perspectiva de la calma y el trabajo de siempre. El equipo, aseguran, tiene «armas» de sobra para superar los desafíos y tratar de aprovechar al máximo todo resquicio posible para sumar puntos. El año es duro.

En la rueda de prensa ante los medios que el técnico y el jugador dieron en la tarde de ayer en el centro de operaciones azulgrana, ambos se reafirmaron en la necesidad de seguir trabajando y ser fieles a sus ideas. «Esta semana ha sido quizá un poco diferente por el compromiso en La Granja [Trofeo San Luis] pero ya estamos muy centrados en lo que tenemos que hacer nosotros en un partido difícil», apuntó el entrenador, que ve en el encuentro del sábado 26 en La Albuera la ventaja de vestir de locales y contar con el apoyo de «nuestra gente». La afición, una vez más, vuelve a ser un factor clave, aunque el trabajo diario, los entrenamientos –ayer se ejercitó la plantilla al completo desde las 19:00 horas– y la creencia en las fortalezas del equipo no dejan de ser los cimientos de todo avance.

Trabajo y mirada al frente

Los azulgrana, empezando por el propio cuerpo técnico que encabeza García, saben que la liga se presenta dura. «Según vas subiendo peldaños, la exigencia va siendo mayor, pero nos motiva y más que preocuparnos, nos ocupa», dijo el entrenador. Lo importante, no obstante, es que «tenemos futbolistas deseando jugar y una semana para preparar cada partido», a pesar de que siempre hay más elementos a valorar y tener en cuenta a la hora de gestionar el vestuario.

La filosofía gimnástica, focalizada en continuar paso a paso trabajando cada día y siendo fieles a los valores que les valieron el ascenso a Segunda B, implica pasar página y poner la vista siempre en el partido siguiente. García, que aseguró no ver una derrota en el encuentro ante el CD La Granja del pasado martes por ser un partido de «entrenamiento», mira hacia adelante porque sabe que ahí están el futuro, los puntos y la capacidad del equipo de disputar la liga con opciones.

«Descansar no es una palabra que me guste. Tenemos un equipo compensado, una plantilla con ganas que se ha esforzado y ha trabajado mucho», quiso remarcar García, para quien todavía no hay evidencias claras de cuál será el once del sábado, que irá posiblemente en función de los entrenamientos restantes. «Si algo ha caracterizado a este cuerpo técnico es que cuenta con todo el mundo», concluyó. Anel, con un problema leve en el pie, es la única carta de la baraja que puede quedar al margen este choque. La disposición sobre el campo, por tanto, se verá el sábado, pero lo que sí ha visto ya el conjunto son las trazas del rival. «A mí el Celta B me gusta más que el Atlético de Madrid B [anterior rival en liga], creo que es un equipo al que el año pasado le faltó un punto para quedar primero. Ha fichado a un entrenador que sabe lo que hace».

El club lucha por llegar a los 1.500 abonados Desde la Gimnástica Segoviana quieren sentir el apoyo de la afición lo más cerca posible. Saben que no deja de ser un elemento distintivo y que puede inclinar partidos. Precisamente por eso, y tratando de alcanzar el reto de los 1.500 seguidores gimnásticos en su primer partido en Segunda B –y primero jugando como locales–, se ofrecerán bocadillos de jamón a todos los asistentes a un precio de 2 euros gracias a la colaboración de la Panadería Juan Sanz y Venta Tabanera.

Sin embargo, el técnico asegura que de cara al partido del sábado el rival, que en este caso «mezcla juventud con experiencia», le «preocupa muy poco porque al final en Segunda B los partidos de fuera varían mucho y yo creo que ahora es al rival al que le toca estar pendiente de nosotros». Si algo bueno tiene el hecho de jugar en casa, es que la confianza siempre es mayor al pisar terreno conocido. Contrarrestar «las cosas que ellos hacen bien y potenciar las que hacemos nosotros» es el objetivo ante el filial vigués.

Subsanar errores

Si la creencia en las cualidades propias y la seguridad interna en la plantilla es una característica de García, también lo es saber valorar los errores cometidos, asumirlos y trabajar para subsanarlos. «Si nosotros cometemos algún error, lo vamos a pagar mucho más caro que en otras circunstancias. Aquí te condiciona cualquier desajuste, pero si hay algo que caracteriza al equipo es que aprende rápido y yo intento que ellos entiendan por qué han pasado las cosas y buscarles una solución». El entrenamiento de ayer sirvió en parte para ello.

Manu coincide con su técnico y asegura que el equipo tiene capacidad para afrontar con garantías el encuentro del sábado y lo que resta de temporada, que es un largo camino por recorrer y muy diferente al del año anterior. «El resultado ante el Atlético B no era algo que esperábamos, pero como ha dicho el míster, sabemos que en casa la película es distinta y si hacemos las cosas bien durante los noventa minutos tenemos posibilidades de empezar a sumar».