Fútbol Segunda B El Toledo destroza a la Segoviana El meta Pablo no puede hacer nada ante el lanzamiento de Héctor Figueroa. / Agencia LOF El conjunto gimnástico sufre una contundente derrota (6-1) y continúa sin vencer en Liga QUIQUE YUSTE Toledo Domingo, 17 septiembre 2017, 22:06

La Segoviana continúa con el cartel de novato en Segunda División B. Lo lleva además bien visible, no lo disimula. Y aunque lleva queriendo quitárselo varias jornadas, sus fallos demuestran lo contrario. Ayer, en el Salto del Caballo de Toledo, volvió a hacer gala de esa inexperiencia en una tarde que trajo escasas noticias positivas para los azulgrana, en uno de los peores encuentros que se le recuerdan al equipo de Abraham García. Lento, nervioso e impreciso, el plantel segoviano ofreció una pobre imagen y salió derrotado de un duelo del que además de una goleada se llevó las bajas por lesión de Facundo y Manu.

6 CD Toledo Alcolea; Expósito, Toño Vázquez, Israel Castro, Tomás Sánchez; De Lerma (Echaide min. 61), Álvaro Antón; Sergio García (Orti min. 70), Héctor Figueroa, Canario (Romagnoli min. 78); Carlos Esteve. 1 Gimnástica Segoviana Facundo (Pablo min. 26); Guille Duque, Borja Plaza, Chema, Álex Alonso; Manu (Domingo min. 61); Dani Arribas, Fernán, Alberto Leira, Rubén (Anel min. 45); Kike. goles. 1-0 Álvaro Anton (min. 1), 2-0 Canario (min. 37), 2-1 Alberto Leira (min. 46), 3-1 Héctor Figueroa (min. 55), 4-1 Héctor Figueroa (min. 66), 5-1 Carlos, Esteve (min. 70) y 6-1 Esteve (min. 89)

No tardó ni treinta segundos en llegar el primer fallo de los gimnásticos. Facundo quiso recortar en el área pequeña pero comprometió a Chema. El de Arévalo, presionado por Canario, cometió un claro penalti que Álvaro Antón transformó desde los once metros. Otra vez un fallo y otra vez el partido cuesta arriba. El tanto local dio un martillazo más al clavo de inseguridad que ya tienen bien adentro los segovianos. No reaccionaron los visitantes, inoperantes en ataque durante todo el primer tiempo. La posesión era verdinegra ante la falta de intensidad en la presión azulgrana. Kike lo intentaba con desmarques a la espalda de la defensa, pero ni Fernán ni Alberto Leira entraban en contacto con el balón en campo contrario.

Con largas posesiones el Toledo manejaba a placer el partido. Imprimía un ritmo no demasiado rápido que le era suficiente para llegar con facilidad a las inmediaciones del área de Facundo, donde la calidad de los locales y los nervios de la visitantes hacían que cada llegada tuviera peligro. Había mucho espacio entre las líneas de la Gimnástica, tanto en ataque como en defensa. Manu estaba demasiado solo en el centro del campo sin ayuda para sacar el balón y para cerrar huecos. Tampoco Arribas y Rubén, quienes se alternaron las bandas, ofrecieron su garra habitual para equilibrar el choque ante falta de fútbol en el juego gimnástico, en el que Borja Plaza compareció como central junto a Chema.

Tomás Sánchez, antes de cumplirse el primer cuarto de hora de juego, lanzó una falta a la escuadra que adivinó bien Facundo para desviar a córner. El 2-0 estaba al caer, por mucho que Fernán con sus conducciones y Guille con sus subidas intentarán dotar de presencia ofensiva a los azulgrana. Pero el equipo no estaba enchufado y el Toledo lo sabía. Esteva no enganchó un balón en el área pequeña en el 21 que pudo ser el 2-0. También lo tuvo Canario con un disparo cruzado minutos más tarde en cuya estirada se lesionó Facundo, quien no pudo continuar en el encuentro. Pablo bajo palos detuvo un potente chut de Figueroa, pero poco pudo hacer para evitar el segundo en el minuto 37. El navero detuvo un primer remate de Esteva, pero su rechace fue recogido en el área pequeña por Héctor Figueroa, quien no perdonó y fusiló la portería azulgrana para poner el 2-0 en el electrónico con el que se llegó al final del primer periodo, y con la sensación de que el resultado era lo mejor para los segovianos.

En la segunda parte Abraham García cambió el sistema. Pasó a jugar con tres centrales, dando entrada a Anel junto a Chema y Borja Plaza, con Guille y Álex Alonso como carrileros. Alberto Leira retrasó su posición junto a Manu, con Kike, Arribas y Fernán con libertad por delante. No le sentó mal el cambio a la Segoviana, que saltó al terreno de juego con las líneas más juntas. En el 46, una contra iniciada por Fernán y Alberto Leira fue culminada por el segundo tras recoger un rechace de Alcolea a disparo de Arribas. La Segoviana, a pesar de todo, estaba en el partido y creía en puntuar en Toledo. Tuvo alguna tímida aproximación para soñar con el empate, pero sus esperanzas duraron diez minutos. Fue el tiempo que tardó Sergio García en zafarse de Guille por banda izquierda, conducir por línea de fondo y ceder el balón para que Héctor Figueroa, desde segunda línea, batiese a Pablo. El golpe fue demoledor y no obtuvo respuesta. La Segoviana hincó la rodilla. No tuvo fuerzas ni confianza.

Los últimos veinticinco minutos fueron una pesadilla para los azulgrana. Manu se marchó lesionado y las ocasiones siguieron llegando casi con la misma frecuencia con la que los jugadores gimnásticos mostraron sus gestos de frustración. El roto era considerable y la Segoviana no buscaba la portería contraria, tan solo que el colegiado pitase el final del encuentro. Con los visitantes hundidos, el Toledo se gustó y quiso golear para que adquirir toda la confianza perdida durante las primeras jornadas. Figueroa hizo el cuarto al batir por alto a Pablo en un mano a mano, y Esteve, en dos acciones idénticas, hizo los dos últimos tantos de los toledanos rematando sendos saques de esquina desde la derecha. Fueron la puntilla a una tarde de pesadilla que dejó al equipo tocado, y quien sabe si no hundido, de cara a los próximos compromisos.