Al mal tiempo (y a las bajas), buena cara Abraham García realiza un gesto de confianza tras el entrenamiento de este sábado. / Antonio de Torre La Gimnástica Segoviana busca en Pasarón su segunda victoria consecutiva QUIQUE YUSTE Segovia Sábado, 2 diciembre 2017, 22:00

Con el fin de la primera vuelta de la competición a la vuelta de la esquina, la Gimnástica Segoviana continúa dando pasos hacia delante en su búsqueda de la permanencia en Segunda División B. Los azulgrana, tras la disputa de las dieciséis primeras jornadas, se mantienen en los puestos de descenso a Tercera División, pero con serias opciones de abandonar dicha zona por primera vez en toda la temporada. El triunfo del pasado fin de semana permitió a los segovianos situarse en el grupo de cinco equipos que cuentan con 16 puntos (el Guijuelo venció este sábado), a uno solo del Pontevedra, su rival de esta jornada, y al que superarían en la tabla en caso de victoria.

Posibles alineaciones PONTEVEDRA. Edu Sousa; Marcos Álvarez, Adrián León, Mangil, Jimmy; Kevin Presa, Prosi; Álex González, Jorge Hernández, David Añón; Etxaniz. GIMNÁSTICA SEGOVIANA. Pablo; Borja Plaza, Javi Marcos, Anel, Rubén; Manu, Quino, Fernán; Asier, Dani Calleja y Dani Arribas. árbitro. David Gálvez Rascón (Madrid)

El conjunto dirigido por Abraham García quiere pescar en las revueltas aguas con las que baja el río por Pasarón y sumar su segunda victoria consecutiva para encarar los dos últimos choques de 2017 en una buena posición. «Nunca se sabe si es bueno enfrentarse a equipos que están en situaciones delicadas», afirmó el técnico de la Gimnástica Segoviana durante la rueda de prensa previa al choque frente al conjunto gallego. El entrenador madrileño todavía recuerda la goleada sufrida en septiembre frente al Toledo, un conjunto que también llegó al choque frente a los segovianos con serias dudas en su plantel. «A lo mejor el rival herido te pega un baile. Casi que los prefiero tranquilos», declaró García.

El entrenador de la Gimnástica Segoviana no se fía de un equipo que a pesar de no conocer la victoria desde el pasado 22 de octubre, cuando superó por 2-1 al Coruxo, ha estado a punto de llevarse la victoria en las últimas jornadas, donde ha llevado la iniciativa en el electrónico. «Eso es algo que debemos tener en cuenta», analizó García, consciente de las dudas que tiene el equipo pontevedrés para cerrar los encuentros.

El conjunto gallego no está viviendo una temporada fácil. Comenzó la Liga con la ambición de repetir el éxito de la pasada, en la que lograron disputar la fase de ascenso a Segunda División. No empezaron bien y ocuparon la zona baja de la clasificación durante las primeras jornadas, cayendo en la primera ronda de la Copa del Rey frente a la Gimnástica Segoviana. Con el paso de las semanas el equipo reaccionó y escaló posiciones, pero pronto volvió a las andadas. Su entrenador, Luisito, presentó la dimisión, pero la dirección deportiva logró convencerle de permanecer en un cargo que, sin embargo, es cuestionado en Pontevedra, donde auguran que no acabará la temporada e incluso puede que tampoco 2017.

En el apartado puramente deportivo, las dudas también se reflejan en las alineaciones, donde Luisito incluye desde hace varias jornadas a Adrián León como central debido a la poca confianza que tiene en el resto de zagueros. Frente a la Segoviana regresará Jimmy al lateral izquierdo tras varias semanas de lesión, carril por el que se encuentra el mayor peligro de los gallegos, David Añón, el máximo goleador del grupo con 10 tantos.

Con confianza

Por el otro lado, la Gimnástica Segoviana llega a Pasarón con la confianza de los tres puntos logrados frente al Guijuelo a pesar de su discreto encuentro y con solo diecisiete jugadores, de los cuales dos son del filial (Christian y Juan de la Mata) y uno más del juvenil (Diego Gómez). Ayrton es baja por motivos laborales; Álex Alonso por gripe; Domingo, Ivi, Facundo y Álex por lesión; y Alberto Leira por sanción. La buena noticia es que tanto Anel como Dani Calleja regresan al equipo y también a un once en el que Kike intentará entrar, bien en banda derecha o en la punta del ataque para explotar su punta de velocidad.