La Segoviana busca en el mercado invernal 'otro Ayrton' Fernán pone el balón en juego en el partido entre Segoviana y Talavera. / Antonio Tanarro FÚTBOL El cuadro gimnástico ha vuelto a los entrenamientos y prepara un amistoso el sábado contra el Alcorcón B LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Martes, 26 diciembre 2017, 22:06

La Gimnástica Segoviana ha vuelto en la tarde del lunes a los entrenamientos tras una semana de descanso. El club afronta una puesta a punto exigente ante un filial como el Atlético B del que se espera un punto físico notable. Por ello, se medirá este sábado al Alcorcón B en un amistoso que se celebrará en La Albuera. Mientras la directiva valora alternativas para suplir la salida del Ayrton: el perfil es el mismo, un ariete referencia solvente que dé un mejor rendimiento.

El director deportivo de la Segoviana, Ramses Gil, afronta con calma la búsqueda de un nueve que traslade al marcador las fases de dominio del equipo: «Ayrton ha dado un gran nivel en Segovia, pero tenía difícil darnos ese rendimiento ahora mismo. No buscamos a alguien solo por el hecho de incorporar a un jugador más, así que no vamos a precipitarnos». El club dispone de dos fichas, una de ellas sub-23, lo que abre todas las posibilidades. «Yo en particular busco más características que edades o DNI. Si puede tener una experiencia o bagaje en esta categoría es un punto a favor, pero si te sale un chaval como los gallegos [Fernán o Leira], aunque haya un componente de azar, sabes que si les trabajas bien da resultado».

Entre tanto jugador disponible en el mercado, desde africanos a otros de Europa del este, Ramses busca una alternativa solvente. «Traer a alguien a un lugar que apenas conoce requiere un periodo de aclimatación que no es sencillo. Al final llegas en diciembre, sin pretemporada, así que una apuesta exótica me resulta complicada». Gustan varios jugadores que han ofrecido una primera vuelta notable en Tercera, pero tienen contrato en vigor y para ficharlos tendrían que conseguir la carta de libertad del club. «Luego, el otro perfil que quizás tendríamos más a favor por el club humilde que somos, sería un jugador del que tengamos buenos informes sobre su rendimiento en Segunda División B pero que no hayan tenido minutos y quiera salir».

Antes de medirse al Atlético B en el primer partido de la segunda vuelta el domingo 7 de enero en La Albuera, el club ha organizado por afinidad con la directiva del Alcorcón un encuentro con el filial madrileño para las 12.00 de este sábado en La Albuera, de entrada gratuita. «El amistoso nos viene muy bien porque es un buen equipo y nos permite coger ritmo de partido antes de volver a afrontar la competición. El parón es necesario pero no deja de ser un corte a mitad de temporada», explica Ramses. Poco propicio resulta el filial colchonero, quizás el rival del grupo que menos pueda notar la interrupción. «Si siguen la dinámica que tenían a principio de Liga, iban como aviones».

El equipo de Abraham García terminó la primera vuelta en decimoséptima posición con 17 puntos. Aunque está en la media de los equipos que menos goles conceden, suma apenas 16 tantos en 19 partidos, la cuarta peor marca del grupo.