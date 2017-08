Un punto con pocas luces Álex Alonso intenta un centro durante el encuentro disputado este sábado. / Antonio Tanarro FÚTBOL La Gimnástica Segoviana empata frente al Celta de Vigo B en un encuentro que tuvo que ser detenido por un apagón QUIQUE YUSTE Segovia Sábado, 26 agosto 2017, 23:38

La Gimnástica Segoviana sumó su primer punto de la temporada tras empatar a cero frente al Celta de Vigo B en un choque igualado, con alternativas, en el que comenzaron mejor los gallegos pero que acabó con los locales en el área rival. Salió Abraham García con tres novedades en su alineación con respecto al encuentro de la primera jornada frente al Atlético de Madrid B. Javi Marcos compareció en el eje de la zaga junto a Anel, mientras que Kike y Asier ocuparon las bandas dando frescura a un equipo que en tres días tendrá que volver a competir en Copa del Rey frente al Pontevedra. Las novedades no se tradujeron en un buen inicio de los gimnásticos, que salieron adormecidos frente a un rival que durante los primeros minutos llegó con peligro a las inmediaciones del área de Facundo.

0 Gimnástica Segoviana Facundo; Borja Plaza; Álex Alonso, Javi Marcos; Anel (Chema, minuto 46 ), Manu; Kike; Fernán; Ayrton; Asier (Dani Calleja, minuto 77), y Quino (Rubén, minuto 67). 0 Celta de Vigo B Sotres; Ros (Riki Mangana, minuto 77); Alende; Costa; Rai; Pampín; Juan Hernández; Solís (Molina, minuto 67), Drazic; Brais, y Agus Medina (Denis Eckert, minuto min 63). ÁRBITRO. Aimar Velasco Arbaiza, del colegio vasco. Amonestó a los locales Ayrton y Quino y a los visitantes Rai, Molina, Alende y Drazic. INCIDENCIAS. Partido correspondiente a la segunda jornada de Liga en Segunda División B disputado en el estadio municipal de La Albuera ante 1.136 espectadores. El partido tuvo que detenerse en el minuto 70 por un apagón en la iluminación.

Brais, jugador que tan solo 24 horas antes estaba con el primer equipo en Sevilla para jugar contra el Betis, fue el primero en encontrar los espacios a la espalda de la zaga azulgrana para avisar con un disparo cruzado que se marchó desviado. El equipo de Abraham García no reaccionó al primer susto de los vigueses. El equipo entrenado por Rubén Albés, con un sistema un tanto asimétrico con tres centrales en ataque y con línea de cuatro en defensa cuando no tenían el balón, encontró espacios en tres cuartos de campo y a la espalda de la zaga local, donde Anel sufrió la velocidad de Juan Hernández.

Drazic, otro jugador con experiencia en Primera División, dispuso de la ocasión más clara de la primera parte. El jugador serbio entró desde segunda línea y al ver a Facundo adelantado, intentó una vaselina que el arquero uruguayo desvió con la punta de los dedos a saque de esquina. Los azulgrana apenas salían de su campo con el balón controlado y la presión local no era efectiva, desajustada ante el esquema poco ortodoxo de los celestes.

Tardó un cuarto de hora el equipo segoviano en tomarle el pulso al choque. Kike, de los más activos en ataque de los gimnásticos en los primeros compases, llegó a línea de fondo y centro al corazón del área donde Ayrton se topó con un defensor en su búsqueda del gol. En el saque de esquina inmediatamente posterior, Javi Marcos tuvo la oportunidad con un lanzamiento desde la frontal que se marchó fuera.

Asier controla el balón durante el partido disputado en La Albuera. / Antonio Tanarro

A pesar de la mejoría de la Gimnástica Segoviana, el filial del Celta seguía llegando con peligro a campo rival. Juan Hernández era una auténtico quebradero de cabeza para Anel, superado cada vez que el delantero visitante le retaba a una carrera al espacio. Hubo que esperar hasta el ecuador de la primera parte para ver la primera buena asociación de los segovianos.

En línea de gol

Álex Alonso y Asier entraron en contacto con el balón en banda izquierda, sirviendo la pelota para que Kike encarase línea de fondo. Su centro se fue envenenando buscando portería, haciendo que Dani Sotres se emplease a fondo sacando el balón en la misma línea de gol.

Fernán asumió el mando con sus galopadas y ya era la Segoviana la protagonista del choque. La zaga gimnástica ajustó en defensa y Ayrton amenazó con su presencia a la defensa gallega, rozando el primero de la tarde con un remate de cabeza desde la frontal del área.

No obstante, la calidad en los metros finales de los vigueses podía aparecer en cualquier instante. En el 36, Drazic se quedó solo ante Facundo y fue derribado por el uruguayo en una acción en la que el árbitro no señaló el punto de penalti, pese a las protestas visitantes. Fue la última acción de un primer periodo que terminó con la Gimnástica Segoviana acechando la meta gallega con varios centros laterales que no encontraron rematador.

La segunda mitad comenzó con Chema como central zurdo en lugar de Anel. El de Arévalo, vistos los problemas de su compañero en la primera parte, también ocupó la parte izquierda de la zaga donde la velocidad de Álex Alonso supuso un aliado a las carreras de los vigueses. No ganó su primer duelo con el visitante Agus, quien mostró su habilidad con una jugada por banda derecha que no encontró rematador. Pero a diferencia del primer choque liguero, la Segoviana entró centrada tras el paso por vestuarios en un inicio de segunda parte con alternativas en ambos campos. Juan Hernández tuvo la primera de los segundos cuarenta y cinco minutos, con un disparo en el que optó por la potencia en lugar de la colocación y que salió desviado tras un doble fallado de Javi Marcos y Borja Plaza.

Manu persigue a un jugador del Celta de Vigo B. / Antonio Tanarro

El partido no tenía un dominador claro y los espacios en campo rival eran explotados por los atacantes de los dos conjuntos sin acierto en el último pase. Fernán seguía haciendo diabluras pero le faltaba un socio que no encontró ni en Asier ni en Kike. Álex Alonso, de nuevo muy serio tanto en ataque como en defensa, se animó con un disparo lejano desde la frontal que atrapó sin demasiados problemas Dani Sotres.

Partido roto

No le terminaba de gustar el choque a Rubén Albés, que cambió su idea dando entrada al alemán Eckert en la punta del ataque con la intención de entrar más por banda. Tampoco tuvo mucho tiempo de entrar en contacto con el partido, porque en el 70 se produjo una bajón en la intensidad de la iluminación que obligó a parar el choque durante diez minutos. Tras la reanudación, ya con Rubén sobre el césped en lugar de Quino, la Gimnástica Segoviana buscó el gol de la victoria, previo susto de Drazic, quien no acertó a contactar con el balón cuando estaba solo frente a Facundo.

Fue la última clara del equipo gallego. A partir de entonces fue la Segoviana, la que con el partido totalmente roto, más se aproximó a la victoria. Fernán protagonizó una de sus habituales internadas por el carril central que concluyó con un disparo seco que se marchó rozando el palo derecho de Sotres. También lo intentó desde lejos Borja Plaza, pero el exportero del Rácing de Santander detuvo atento. La última y más clara ocasión de los locales llegó en el 97, tras una buena combinación por banda derecha que remató Rubén en el corazón del área, sacando su disparo un defensor desde el suelo. No hubo tiempo para más y la Gimnástica Segoviana, tras sumar su primer punto en Liga, ya piensa en el choque del miércoles frente a otro gallego, el Pontevedra.