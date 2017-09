Otra vez a las puertas Rubén encima a un a jugador del Fuenlabrada durante el partido disputado en La Albuera. / Antonio de Torre FÚTBOL La Gimnástica Segoviana pierde ante el Fuenlabrada y continúa sin vencer en Liga QUIQUE YUSTE SEGOVIA Domingo, 24 septiembre 2017, 23:27

El cuento ya se le conocen a la perfección en el Municipal de La Albuera. Le han visto varias veces esta temporada. La Gimnástica Segoviana volvió a marcharse de vacío de un encuentro en el que no fue inferior a su rival y que se decidió por dos jugadas desafortunadas para los intereses segovianos. El Fuenlabrada, con una solidez defensiva ante la que poco pudo hacer el equipo azulgrana, se llevó los tres puntos con dos tantos surgidos tras dos pérdidas de los locales en su propio campo. No les hizo falta más para doblegar a una Gimnástica Segoviana que aumenta su nerviosismo y acaba la jornada como colista del grupo con tan solo un punto en seis jornadas.

1 Gimnástica Segoviana Pablo; Borja Plaza (Dani Arribas min 69), Javi Marcos, Anel, Rubén; Manu, Quino (Ivi min 73); Kike (Dani Calleja min 55), Ayrton y Asier Arranz. 2 Fuenlabrada Pool; Dani Fernández, Cata Díaz, Armando, Fran Díaz; Luis Milla (Bravo min 80), Miguel Ángel; Hugo Fraile, Cristóbal (Rubén Sanz min 84), Quero (Yaw min 58); Dioni. goles. 0-1 Cristóbal (min 35), 0-2 Fernán p.p. (min 82) y 1-2 Ivi (min 90). árbitro. Palencia Caballero. Amonestó a los locales Rubén, Javi Marcos, Manu, Ayrton y Asier Arranz y al visitante Yaw. incidencias. partido disputado en el Municipal de La Albuera ante 1.443 espectadores.

El encuentro comenzó con los madrileños tratando de morder y apretar a un rival que sabían estaba herido. No se encontraba cómodo durante los primeros instantes el conjunto dirigido por Abraham García, quien repitió el mismo once que jugó el miércoles frente a la Ponferradina con la única novedad de Kike en lugar de Dani Calleja. Las líneas gimnásticas estaban algo más adelantadas que en el encuentro copero, con Manu actuando por delante de los centrales y con Quino y Fernán tratando de echar una mano en la salida de balón.

Tras el intenso inicio de los madrileños en la presión, el conjunto dirigido por Antonio Calderón replegó sus líneas y esperó su oportunidad para hacer daño a la Segoviana. Tuvo varios minutos de presencia en el área rival con una serie de jugadas a balón parado que no inquietaron a la zaga local. El partido era muy táctico, no había ocasiones ni disparos a puerta y apenas había asociaciones entre los jugadores en campo rival. El Fuenlabrada no arriesgaba, buscando constantemente la espalda de los lateral gimnásticos, mientras que la Segoviana tan solo amenazaba con las habituales conducciones por el centro de Fernán.

Ayrton disputa una carrera al Cata Díaz en el Municipal de La Albuera. / Antonio de Torre

Pasada la media hora de juego parecía que la escuadra azulgrana crecía en el partido, con una cada mayor participación de Quino en el centro del campo. Sin embargo, una pérdida del segoviano en su propio terreno de juego fue el origen del primer tanto madrileño, conseguido por Cristóbal tras finalizar en el área una jugada embarullada después de un servicio desde la derecha de Dioni. Un fallo, un gol en contra y los nervios y la precipitación volvieron a hacer acto de presencia en el tramo final de la primera parte.

El paso por vestuarios le vino bien al conjunto azulgrana. Adelantó sus líneas y se pareció al equipo que acostumbra a llegar al campo rival con numerosos efectivos. Quino y Fernán se alternaron en la salida de balón y ocasionaron las primeras llegadas de peligro de los locales, como un centro desde la derecha de Borja Plaza y un flojo disparo de un desacertado Asier Arranz que supuso el primer lanzamiento del partido para los segovianos en el minuto 52.

La Segoviana corría riesgos en defensa, dejando espacios a su espalda que fueron corregidos a la perfección por un Javi Marcos que realizó un partido espectacular. Impecable al cruce, sólido en el juego aéreo y algo más impreciso a la hora de sacar el balón jugado, aunque con personalidad a medida que aumentaba su confianza.

A pesar del dominio local, el Fuenlabrada se encontraba cómodo sobre el césped de La Albuera. No dejaba espacios entre sus líneas con al menos seis jugadores por detrás de la línea del balón. Armando y el Cata Díaz dieron un clínic de despejar centros laterales (y alejados) de la Gimnástica Segoviana, llevando la desesperación alas filas azulgranas.

Kike conduce el balón durante el choque disputado este domingo en La Albuera. / Antonio de Torre

Dani Calleja, quien entró en la segunda parte con más pena que gloria en lugar de Kike, rozó el empate con un lanzamiento de falta que sacó un defensor en la frontal del área pequeña. Arriegó Abraham García para intentar desarbolar el entramado defensivo madrileño, dando entrada a Arribas en el campo pasando Asier Arranz al lateral derecho. Pero a pesar de los riesgos, la Segoviana se estrellaba una y otra vez contra el frontón madrileño, hasta que llegó un nuevo fallo que condenó a los gimnásticos. Anel se equivocó en la salida de balón, el Fuenlabrada salió rápido a la contra y al intentar despejar con contundencia, Fernán envió el balón al fondo de su propia portería. Otro golpe directo al mentón para un equipo al que ya le costaba mantener el equilibrio.

A pesar del mazado, la Segoviana lo siguió intentando y a punto estuvo de obtener recompensa. Anel avisó con un remate forzado que salió desviado minutos antes de que Ivi, en el corazón del área, resolviera una jugada con múltiples rebotes tras un centro lateral de Dani Arribas. Quedaban tres minutos y el empate era posible. Ayrton lo intentó con un disparo cruzado que detuvo sin problemas Pool, el meta visitante, quien fue más rápido que Dani Calleja en la última ocasión de los gimnásticos para rescatar un punto que voló del Municipal de La Albuera.