El presente está en Ponferrada Álex despeja un balon durante un partido en La Albuera. / Antonio Tanarro La Segoviana quiere recuperar sensaciones y busca sorprender a la Ponferradina en el partido que se juega este viernes FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 22 marzo 2018, 22:34

Tras la decepción sufrida el pasado domingo (fue un palo doloroso caer frente al Coruxo), el paso del tiempo se ha ido encargando de cambiar el estado de ánimo. La semana ha pasado «rápida; hemos sido conscientes de que el otro día no estuvimos bien y eso es lo más importante. Y semana corta; lo bueno es que el fútbol siempre tiene revancha, así que a recuperar las sensaciones para hacer un buen partido. Me quedo con el último entrenamiento que hemos hecho; he vuelto a ver a los jugadores muy enchufados, con muchas ganas», comentó el entrenador Abraham García.

Considera que la Segoviana sale perdiendo con esta decisión (imposición) de jugar en viernes, pero como ya ha dicho en más de una ocasión, no hay que refugiarse en las excusas. «Lo que hay que hacer es sobreponerse a esas dificultades. Haré la citación normal y luego ya veremos; afortunadamente alrededor del equipo hay gente siempre dispuesta, colaboradora, los chicos hacen todo lo que pueden por cambiar los turnos en sus trabajos... Al que le toque trabajar y jugar tendrá que hacer un esfuerzo mayor».

Con Rubén fuera de la lista, tampoco viajará Borja Plaza. Así, la convocatoria de 18 jugadores está formada por Facundo, Pablo, Chema, Guille, Anel, Javi Marcos, Álex, Álex Alonso, Manu, Domingo, Asier Arranz, Quino, Dani Calleja, Dani Arribas, Kike, Fernán, Alberto Leira y Agus Alonso.

Dos veces se ha enfrentado la Segoviana a la Ponferradina (una en Copa y otra en Liga), «un equipo con un entrenador con un método muy claro, con las ideas muy consolidadas. Están más conjuntados que al principio. Hemos hecho dos grandes partidos frente a ellos y estoy convencido que va a ser igual. Son un equipo plagado grandes jugadores, con Yuri que creo que nació haciendo goles, con gente con experiencia en Segunda División... Un plantillón», valoró.

El central gimnástico Álex Ayala reconoció que fue un golpe duro la derrota del pasado domingo en La Albuera frente al Coruxo. «Llegamos al entrenamiento del lunes un poco cabizbajos todos, sabiendo que se nos había escapado un partido muy importante, contra un rival directo, contra el que sabíamos que no podíamos perder, y al final no estuvimos enchufados, y así fue», comentó.

Pero con el paso de las jornadas, «hemos cambiado el chip rápidamente y sabemos que con trabajo, con esfuerzo, este vestuario tiene mucha casta y cuando antes cambiáramos ese chip, mejor para todos, sabiendo que este partido es otra final, muy importante, y que en nuestras manos está todavía llegar al objetivo. Sabemos que no podemos parar a lamentarnos. Esto no para, no espera a nadie y como no espabiles, al final te llevas un disgusto;creo que la gente está muy mentalizada;hemos realizado entrenamientos muy buenos esta semana, y con ganas de jugar contra la Ponferradina, que ya hemos hecho partidos muy serios contra ellos», resaltó el jugador. «Creo que nos vamos a salvar y además nos vamos a salvar bien», dijo.