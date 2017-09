Fútbol Segunda B «Esto no es una película de dibujos animados» Dani Calleja controla el balón en el último partido de la Segoviana. / Antonio de Torre La Gimnástica Segoviana se da de bruces con la realidad de una categoría como la Segunda División B FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 11 septiembre 2017, 20:14

Cuatro jornadas y un solo punto en su casillero. No es agradable ni tampoco para que salten de golpe todas las alarmas pero sí para que el gesto denote cierta preocupación. Nadie dijo que fuera a ser una travesía fácil esta Segunda División B. Ya se sabe que habrá que sufrir y en cualquier caso se antoja necesaria una victoria para quitarse de encima esa presión, tensión, nervios...

«Hemos perdido porque hemos fallado las ocasiones que hemos tenido (hasta siete u ocho) y porque arriba no estás acertado y porque al final atrás, entre comillas, regalas, pues pierdes. Se nos ha escapado un partido que encima nos habíamos puesto por delante y que si lo hubiéramos gestionado de otra manera seguramente hubiera terminado con otra sensación. Evidentemente la película ha sido otra», analizó el técnico gimnástico Abraham García.

Un punto en cuatro jornadas deja un poso amargo, pero la situación no es crítica y hay tiempo para el remedio. Aunque Abraham García lo tiene claro. «Con estos números se nos irá algo que nos ha costado mucho conseguir. A los jugadores ningún reproche porque dan el máximo, todo lo que tienen; no solo es una cuestión de intención, sino de acción. El técnico está con sus jugadores. «Voy a muerte con mis jugadores y con ellos iré hasta la tumba o hasta el cielo. No hay término medio», dijo.

«Esta categoría es así, hay que ser contundente en las dos áreas. El fútbol se juega en dos direcciones y tenemos que intentar estar más acertados arriba e intentar que el contrario no nos haga daño con tanta facilidad». ¿La clave? «Tenemos que saber leer los partidos. Esto no es una película de dibujos animados, es un partido de segunda B. Hemos herido al rival, pero debemos morder sin dientes de leche, morder de verdad, y en fútbol meter gol no es fácil», dijo el técnico.