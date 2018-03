Ocho partidos para mantener la esperanza Fernán, durante un partido con la Segoviana. / Antonio de Torre La Gimnástica Segoviana, que sigue con vida, se enfrentará a más rivales directos en la lucha por la permanencia FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 19 marzo 2018, 18:58

Ocho partidos. Ocho. En China es un número que simboliza la buena suerte. En China, ya se verá si en Segovia conserva también esa simbología. A la Gimnástica Segoviana le quedan ocho jornadas para terminar la Liga y mantener la fe. Cuatro en La Albuera (Deportivo Fabril, Navalcarnero, Pontevedra y Real Valladolid B), y otros cuatro fuera (Ponferradina este viernes, Talavera, Guijuelo y Unión Adarve), porque el conjunto gimnástico tiene todavía vida, al menos, no son sus funerales. Cada vez tiene menos margen, pero tiene sus opciones. Sigue en el puesto 18, con 29 puntos, a tres de la salvación.

Con todo, es normal el bajonazo del domingo por la tarde tras caer en La Albuera frente al Coruxo (0-2); todavía duraba este lunes, aunque desde otro prisma. «No seré yo el que eche un grano de arena encima de un equipo que se merece todo», comentó el técnico Abraham García al término del partido.

El análisis del técnico incluía muchos aspectos. «El primer enemigo era el campo; el segundo, el rival. Sabíamos que si se ponían por delante iba a ser más difícil y recuerdo que no hemos levantado un solo partido durante toda la temporada. El fútbol son detalles y si entra el balón de Anel (al larguero) seguro que el partido era otro o si ellos hubieran metido el penalti, también, y justo antes del descanso ha tenido una Dani delante del portero el partido tambien hubiera sido otro partido... En la segunda parte intentamos hacer algo que no sabemos, por lo menos no encajar el segundo, que ha llegado en el minuto 87cuando ya era normal. Ha sido un partido de libro, 0-1 y marcar el segundo faltando tres minutos, así es como hay que jugar fuera de casa. No cabe otra que seguir. No seré yo el que lo vea tan negro. Esta gente se merece todo. Estarán tocados, sabían que era un día importante pero el que no pueda o no tenga fuerzas, que levante la mano y se quede en casa. El amigo derrotismo es un compañero de viaje de muchos», apuntó el técnico.