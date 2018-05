«Nuestro objetivo es ganar al Zamora; a partir de ahí no renunciamos a nada»

Ha recorrido infinidad de equipos en una extensísima carrera como futbolista, y también cuenta con una década de experiencia en los banquillos. Santiago García Sedano (Valladolid, 1969), Santi Sedano en el ambiente futbolístico, conoce al dedillo, por dentro y por fuera, el fútbol de Castilla y León y quizás esa sea una de las claves del éxito conseguido en el Atlético Tordesillas, un equipo tradicionalmente del medio de la tabla, más pendiente del descenso que de los puestos de privilegio, que ahora está a un paso de conquistar una plaza en el 'play-off' de ascenso a la Segunda División 'B'. Todo un hito en el club rojiblanco de la mano de un trotamundos del fútbol que ha vivido miles de experiencias en el fútbol local, por lo que no le sorprende la excelente temporada de su equipo, pero tampoco lanza las campanas al vuelo. Para él, todo se reduce al buen trabajo diario.

–¿Era un objetivo del Atlético Tordesillas luchar por el 'play-off'?

–Evidentemente no. En principio el proyecto de equipo no estaba previsto para estar tan arriba, pero el trabajo diario de todos los jugadores ha ofrecido un excelente rendimiento que nos ha llevado a estar en los puestos de privilegio.

«La clave ha sido el trabajo diario de toda la plantilla y la propia capacidad de los jugadores»

–Su experiencia, tanto como jugador como técnico, ha servido para este éxito.

–Como jugador empecé mi carrera deportiva en las categorías inferiores del Real Valladolid, para después pasar por numerosos equipos como el Palencia, Ejido, Jerez, Segoviana.... Puse fin a mi carrera como jugador en 2007, en la Segoviana, y comencé mi papel primero como segundo entrenador en el conjunto segoviano, luego en la selección de Castilla y León, en el Palencia, el Bupolsa y esta temporada en el Tordesillas. Desde luego la experiencia sirve y creo que conozco un poco la Tercera División.

–¿Es más decisivo un técnico en Tercera División que en Primera?

–Siempre he mantenido que los buenos entrenadores son los que mejoran los equipos, los que saben obtener un mayor rendimiento de los jugadores que tiene. Ya sea en Tercera, en Segunda o en Primera.

–Pero en Tercera División un técnico parece tener más libertad para experimentar todo tipo de soluciones sobre el terreno de juego.

–Un entrenador debe probar muchas cosas para encontrar lo que mejor le convenga al equipo, hay que estar abierto a muchas variables hasta dar con lo que realmente funciona y además es positivo y bueno para el equipo. Pero al igual que en cualquier categoría, los resultados mandan y es difícil completar proyectos de más de una temporada.

–A propósito de los terrenos de juego, en esta categoría el estado de algunos campos también influyen en el rendimiento de los equipos.

«Un buen técnico es el que mejora el rendimiento de un equipo»

–Digamos que hay mucha diversidad de terrenos de juego. Hay algunos extraordinarios como La Balastera o mismamente el Ruta de la Plata de Zamora, pero también hay campos muy pequeños, con el césped muy irregular... En cualquier caso, hay que adaptarse a todas las circunstancias y aplicar en cada momento un tipo de fútbol acorde con lo que puede ofrecer el terreno de juego.

–¿Cuáles han sido las claves del éxito del Tordesillas esta temporada?

–Sin duda alguna el trabajo diario de toda la plantilla y la propia capacidad de los jugadores. Hemos conseguido un bloque muy competitivo y un grupo humano muy comprometido con el proyecto de equipo que ha permitido un excelente rendimiento sobre el terreno de juego.

–Ypara rematar la excelente temporada tan solo necesitan ganar este domingo en la cancha del Zamora.

–Ciertamente nos queda la visita al Ruta de la Plata, un campo muy complicado ya que el Zamora estaba diseñado para estar en los puestos de arriba y querrá despedirse de su afición con triunfo. Será un partido muy complicado, pero también es cierto que llevamos una racha muy positiva y afrontamos el encuentro con mucha motivación, ilusión y confianza.

–Ciertamente la clasificación está muy apretada y casi puede pasar de todo en esta última jornada.

–Estamos cinco equipos separados por cuatro puntos y por lo tanto hay muchas opciones, porque solamente hay tres plazas de 'play-off' ya que el Unionistas ya se ha proclamado campeón. Dependiendo de los resultados de esta última jornada podemos acabar desde el segundo puesto al sexto. Una victoria nos otorgaría la plaza y es por lo que vamos a luchar este domingo.

–Adalia ha sido todo un referente en Tordesillas, aunque con usted disfruta de menos minutos.

–El grupo de jugadores que tenemos en el Atlético Tordesillas es extraordinario. Todo el mundo trabaja mucho a diario, todos han sabido asumir su papel en cada momento y ahí están los resultados.

–Se habla mucho en Primera y Segunda de primas a terceros, pero también se dan en esta categoría de Tercera División.

–Sí se dan y me ha tocado vivir alguna experiencia de ese tipo en mi etapa como jugador. Ahora bien, no sé si habrá o no primas al Zamora, pero está claro que nosotros vamos a ir a por la victoria al margen de cualquier otra circunstancia.

–Imagínese por un momento que ya tiene conseguido el 'play-off'. ¿Lo considera un premio o una obligación a superar?

–Ahora mismo mi único objetivo es ganar en Zamora. Pero puestos en esa posibilidad está claro que para nosotros es una gran conquista y una vez metidos en ella desde luego que no renunciamos absolutamente a nada. Seguiremos preparando los partidos como hasta ahora, trabajaremos como hemos venido haciendo para intentar ganar cada partido que se nos presente.

–Los rivales serán muy diferentes de acabar cuarto o segundo.

–En el 'play-off' hay un sorteo puro por lo que no se sabe qué rivales pueden tocarte en suerte. Sin duda que serán equipos muy fuertes, porque la categoría es muy competitiva en todos los grupos de Tercera.

–¿Ha hablado ya de renovación con la directiva del Atlético Tordesillas?

–Firmé solo por un año con el Tordesillas. Yo entrenaba antes al Bupolsa y tras concluir con ellos, la directiva del Tordesillas me ofreció el puesto de técnico, vi que el proyecto podría ser interesante y llegamos a un acuerdo. Primero vamos a concluir la temporada y luego ya veremos.

–Pues no le ha ido mal...

–Ciertamente las condiciones de trabajo han sido excelentes y también las facilidades dadas por la directiva para desarrollar mi trabajo. Creo que todo el mundo en el Atlético Tordesillas y su entorno ha estado especialmente involucrado en el proyecto y eso también influyen en la marcha del equipo.

–Incluso la propia localidad se ha volcado con el equipo.

–Solo tengo palabras de agradecimiento al pueblo de Tordesillas por su implicación y su apoyo.