Y el nueve elegido es... Agustín Alonso Agustín Alonso, nuevo refuerzo para el ataque de la Segoviana. / Antonio de Torre La Segoviana presenta a su nuevo delantero, que llega procedente del Alcorcón B y que estuvo en La Albuera hace unos días en el último partido amistoso FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 8 enero 2018, 20:37

Desde que el club gimnástico comunicara la baja de Ayrton, mucho se hablaba sobre el nombre del 9 gimnástico. El club no había soltado prenda, tan solo alguna pista del técnico Abraham García. Joven, con experiencia en Segunda B, con gol... Y ese nuevo delantero ya tiene nombre, apellidos y cara. Agustín (como el presidente del club) Rafael Alonso Cavallaro, más conocido como Agus Alonso (21-09-1994) procede del Alcorcón B (club con el que jugó un amistoso hace unos días en La Albuera frente a la Gimnástica Segoviana y causó una muy buena impresión).

Realizó la pretemporada con el Burgos después de pertenecer a la SD Huesca en cuyo filial, la AD Almudévar, anotó nueve goles en los primeros 12 partidos. Posteriormente fue cedido al CF Badalona, de la Segunda B con el que jugó hasta final de ese curso. Agus Alonso ha desarrollado su carrera fundamentalmente en Aragón donde consiguió 27 goles en el Atlético Escalerillas, anteriormente había jugado también en el Utebo FC.

«No ha sido fácil, pero al final hemos encontrado un delantero de las características que estábamos buscando. Buscábamos a alguien lógicamente con gol, que ya tuviera experiencia en Segunda B y que además sea alguien trabajador y luchador. Y Agustín Alonso reúne todas las condiciones que estábamos buscando para este puesto. A partir de ahí lógicamente el gol nadie lo asegura, pero sus números y su trayectoria avalan su llegada. Es un jugador de garantías al que le deseamos toda la suerte del mundo porque esa suerte será la nuestra», comentó el presidente Agustín Cuenca durante la presentación.

El propio jugador comentó las razones de su fichaje por la Segoviana. «A mí me llegó el interés después del partido que hicimos el día 30 de diciembre y fue un equipo que me gustó bastante. Cuando me llamaron para venir no me lo pensé dos veces». También comentó que el Alcorcón B no puso pegas a su salida. «Me dejaron salir fácilmente a un club de categoría superior. Estoy muy contento», valoró.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del nuevo jugador gimnástico es que «es un equipo de ciudad;me han hablado muy bien de la ciudad, de la afición...». Dicen de él que es un delantero potente, aguerrido, peleón y con un gran olfato goleador, con buen remate con ambas piernas, aunque se define sobre todo como un jugador «humilde, con muchas ganas de trabajar y de crecer, y que quiere ayudar al equipo en todo lo que el entrenador le pida». Confesó que no sabe nada del equipo ni conoce a los que ya son sus nuevos compañeros. Tampoco a su nuevo entrenador, Abraham García. «No lo conocía, pero me han hablado muy bien de él, me han dicho que es muy buen entrenador. Sé que ha entrenado a filiales y por lo que vi el día del amistoso es un equipo al que le gusta tocar y tener el balón. Pero a partir de ahora espero conocerles mucho mejor», comentó en sus primeras declaraciones como nuevo jugador gimnástico.

Mientras poco a poco la ciudad trata de recuperar la normalidad tras la gran nevada que ha dejado su impronta blanca en la ciudad, el club gimnástico (ya con Agus Alonso a las órdenes de Abraham García) no pudo ejercitarse en el municipal de La Albuera para preparar su próximo desplazamiento liguero al campo del Real Club Celta de Vigo B este fin de semana. Lo hizo primero en el Frontón Segovia y después, en el gimnasio.