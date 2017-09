El momento de centrarse Dani Calleja y Quino tratan de recuperar un balón en el choque frente a la Ponferradina. / Antonio de Torre La Gimnástica Segoviana, tras caer eliminada en Copa, busca frente al Fuenlabrada su primer triunfo liguero Q. Y. SEGOVIA Sábado, 23 septiembre 2017, 22:30

Hace ya más de un mes desde que se iniciase la competición en el Grupo I de Segunda División B pero no será hasta este domingo cuando la Gimnástica Segoviana afronte el campeonato liguero con el cien por cien de sus energías y pensamientos. Hasta ahora, el equipo de Abraham García ha acusado, aunque sea de manera indirecta, su participación en la Copa del Rey, condicionando alineaciones y estados físicos de jugadores que han acumulado un importante número de partidos durante las primeras semanas de competición. Pero con el fin del sueño liguero, toda los esfuerzos se centran en la Liga. Ya no hay nada que reservar. Los gimnásticos ponen desde ya toda la carne en el asador para empezar a avanzar en su objetivo principal de la temporada: la permanencia en la categoría.

No obstante, con la eliminación de la Copa no se solucionan los problemas azulgrana en Liga. Pero una victoria hoy frente al Fuenlabrada ayudaría a un equipo que necesita sumar, tanto para no verse descolgado en la clasificación como para ganar confianza de cara a un mes de octubre que presenta un complicado calendario para los gimnásticos. El choque que tendrá lugar a las 20:00 horas (se retrasa el horario con motivo de la vuelta de la Virgen de la Fuencisla a su santuario) será una buena prueba para medir la reacción segoviana tras la goleada sufrida en Toledo y la eliminación copera. Enfrente estará un rival que aspira a lograr el final de temporada el ascenso a Segunda División y que cuenta en sus filas con jugadores con experiencia profesional, como el exjugador del Getafe, Cata Díaz. «El año pasado les costó arrancar pero luego hicieron unos números espectaculares», avisó Abraham García, quien valoró la continuidad del proyecto madrileño con respecto a la campaña anterior.

El técnico de la Gimnástica Segoviana ha citado para la cita a toda la plantilla, a excepción de los lesionados Álex y Facundo. Kike, Álex Alonso, Alberto Leira y Guille, no convocados frente a la Ponferradina, apuntan al once titular.