Malos inicios para un estreno amargo Rafa Muñoz evita el tanto de Dani Calleja en la jugada anterior al penalti señalado por el árbitro. / Óscar Costa FÚTBOL La Gimnástica Segoviana pierde frente al Atlético de Madrid B trar ser superado al comienzo de cada parte por los rojiblancos QUIQUE YUSTE Majadahonda Domingo, 20 agosto 2017, 21:16

Amargo debut de la Gimnástica Segoviana en Segunda División B. El conjunto segoviano cayó derrotado por 3-1 en el Cerro del Espino frente al Atlético de Madrid B en encuentro igualado durante muchas fases en el que el filial rojiblanco aprovechó su mejor inicio de segundo tiempo y su mayor fortaleza física para llevarse los primeros tres puntos de la temporada. Los visitantes, a pesar de volverse de vacío, dejaron buenas sensaciones entre los 200 aficionados segovianos que acompañaron al equipo.

3 Atlético de Madrid B Carlos Marín; Solano, Montoro, Rafa Muñoz, Sergi; Olabe, Moya (Cristian Rodríguez min 77); Juan Moreno (Arona min 71), Keidi, Rubén (Manny min 79); Ródenas. 1 Gimnástica Segoviana Facundo; Borja Plaza, Chema, Anel, Álex Alonso; Manu; Dani Arribas (Kike min68), Quino (Rubén min 57), Fernán, Dani Calleja (Asier Arranz min 71); Ayrton. goles. 1-0 Ródenas (min 48); 2-0 Rafa Muñoz (min 57), 2-1 Dani Calleja (min 65) y 3-1 Arona (min 92). árbitro. Sebastián Ripoll Solano, del colegio balear. Amonestó al local Rubén y al visitante Anel.

No fue un buen inicio el que protagonizó el conjunto entrenado por Abraham García. El Atlético de Madrid B arrancó mejor el choque, haciéndose con la posesión del balón y llegando con relativa facilidad hasta las inmediaciones de la portería de Facundo, aunque los colchoneros solo creaban peligro en jugadas a balón parado. La Segoviana no conseguía disfrutar de posesiones largas y tampoco se encontraba cómoda en defensa, con una presión un tanto tímida que llegaba tarde al esférico.

Poco a poco los gimnásticos comenzaron a crecer en torno al balón. Lo que al principio del encuentro eran fallos e imprecisiones con el paso de los minutos se convirtieron en aciertos y buenas combinaciones, gracias a una alta participación en el juego de Manu, Quino y Fernán. Chema, con un remate desviado de cabeza a la salida de un córner, protagonizó el primer acercamiento de relativo peligro de los visitantes, que ya discutían el dominio del choque al equipo rojiblanco.

Pasado el primer cuarto de hora de juego los futbolistas dirigidos por Abraham García ya se habían hecho con el control del juego. Dani Calleja ofrecía constantemente una salida por banda izquierda, donde estuvo bien apoyado por Álex Alonso, mientras que Ayrton se convertía en el hombre objetivo cuando la zaga gimnástica tenía problemas para sacar el balón en corto. El delantero berciano avisó a la zaga atlética de su peligro con un intento de chilena que se marchó desviado tras un robo de balón de Dani Arribas en campo rival. Más clara todavía fue la ocasión que el delantero visitante dispuso en el minuto 23 y que a punto estuvo de convertirse en el primer gol de la mañana. Calleja superó en conducción a la línea de medios de los rojiblancos sirviendo un preciso balón en profundidad para Ayrton. El ‘nueve’ de la Segoviana golpeó de puntera, pero Carlos Marín sacó su brazo izquierdo para evitar el tanto de los azules.

Intento de chilena de Ayrton que se marchó desviado. / Óscar Costa

Eran los mejores minutos de la Gimnástica Segoviana. El Atleti no la olía y se jugaba al ritmo que proponían los de Abraham García, pero pronto el calor (no hubo pausas para que los jugadores se refrescasen en la banda) y la falta de rodaje empezó a hacerse notar en las filas visitantes. En ataque ya no había tanta electricidad y en defensa la presión volvió a bajar, permitiendo que los colchoneros cogieran oxígeno con el balón. En una contra, Rubén encontró espacios a la espalda de la defensa segoviana y se plantó solo frente a Facundo dispuesto a poner el 1-0 en el marcador, pero el arquero uruguayo sacó con brillantez su pie derecho para enviar el balón a córner. Dos minutos después, los rojiblancos encontraron el fondo de las mallas de la portería gimnástica, pero el línea invalidó el tanto por fuera de juego tras el saque de una falta lateral.

Segunda parte

Si el inicio del partido de la Gimnástica Segovia fue gris, el del segundo periodo fue todavía más oscuro. Desde el primer segundo el Atlético de Madrid B le puso una marcha extra al choque buscando con verticalidad el área rival mientras la Segoviana no encontraba su sitio en el campo. Con los de Abraham García desdibujados, Sergi, lateral zurdo que en la jornada del sábado estuvo convocado con el primer equipo rojiblanco, apuró línea de fondo y centró al primer palo. Allí apareció Ródenas, el delantero centro de los locales, para anticiparse a los centrales gimnásticos y batir por alto a Facundo con un certero remate de cabeza.

El gol de los madrileños no despertó a la Segoviana. Todo lo contrario. Sirvió para dar todavía más confianza a los rojiblancos, lanzados a por el segundo tanto frente a un rival noqueado que apenas era capaz de dar dos pases seguidos al balón. Ródenas tuvo en sus botas el segundo gol, pero no acertó a enganchar el esférico en el minuto 50. En el 57, Rafa Muñoz salió en conducción desde la zaga local y tras hacer una pared en la frontal del área rival con Keidi, se quedó solo frente a Facundo. Como si de un delantero centro se tratase, el central rojiblanco definió con tranquilidad tras recortar al uruguayo para hacer el 2-0 y dejar encarrilado el choque. Pudo estarlo todavía más tres minutos más tarde, pero Moya no acertó a enviar entre los tres palos un servicio desde la izquierda de Rubén.

Tardó un cuarto de hora en reaccionar el equipo dirigido por Abraham García. Rubén, que entró al campo en sustitución de Quino, le dio un nuevo empuje al centro del campo segoviano, donde volvieron a aparecer Fernán y Dani Calleja. El gallego y el iscariense se asociaron en la frontal con una bella pared que terminó con un remate del ‘diez’ que sacó desde el suelo Rafa Muñoz cuando el esférico apuntaba a la portería. En el córner inmediatamente superior, el árbitro señaló el punto de penalti por un agarrón sobre Dani Arribas. Calleja fue el encargado de asumir la responsabilidad desde los once metros, engañando a Carlos Marín para darle vida a su equipo. Era el 2-1 y faltaban 25 minutos para el final.

Dani Calleja, en el momento de lanzar el penalti que supuso el 2-1. / Óscar Costa

El tanto de Calleja, junto a la entrada de jugadores de refresco desde el banquillo, le dio un nuevo empujón a la Gimnástica Segoviana. Kike ofrecía amplitud por banda, Asier pausa y Rubén oxígeno en el centro del campo, donde Fernán, muy intermitente, volvió a ser protagonista. Lo intentaban una y otra vez los gimnásticos, con todo el equipo metido en campo contrario, pero faltaba chispa en los últimos metros. El cansancio se notaba en jugadores como Borja Plaza, lento en el repliegue e incapaz de desdoblar por banda en el segundo periodo. Los espacios a la espalda de la defensa eran abundantes y el Atleti amenazaba con sentenciar a la contra. Facundo lo evitó en dos ocasiones con buenas intervenciones a disparos lejanos, pero nada pudo hacer cuando Arona, con un lanzamiento cruzado, puso la sentencia en el tiempo de descuento, tan solo tres minutos después de que los visitantes reclamasen una posible mano en el área madrileña. Al final, derrota por 3-1 para comenzar la Liga, el mismo resultado con el que los azulgrana comenzaron la campaña pasada.