No hay lugar para las distracciones

Decisivo, determinante, categórico, contundente, esencial, fundamental, básico... Hay unos cuantos sinónimos para definir el partido del domingo (12:00 horas en los Anexos) frente al Real Valladolid B, último clasificado de este grupo de la Segunda División B. El técnico gimnástico Abraham García prefiere no sacar muchas conclusiones por lo que a la clasificación se refiere. «La igualdad es muy elevada entre todos los equipos este año».

Cinco puntos separan en la clasificación al filial vallisoletano del conjunto gimnástico «y me consta que el cambio que han sufrido es muy palpable; el equipo ha dado un paso al frente, tienen un entrenador muy competitivo, defienden mejor y encima tiene jugadores, como filial que es, peligrosos, de calidad, que te pueden sorprender».

Abraham García recuerda que los inicios fueran duros. «En mi caminar, no es por flagelarme, pero recuerdo las dificultades que uno ha tenido para saber que lógicamente hay un aprendizaje y si bien al principio costó una barbaridad, una de las claves del equipo, o por lo menos yo lo veo así, es que podemos competir de tú a tú a cualquiera. El equipo no tiene complejos, incluso hay fases en las que domina, en las que lleva la iniciativa y sabe cómo afrontar los partidos. Luego está acertar con el gol, que ya sabemos que en esta categoría es un bien muy preciado», añadió el entrenador.

Ya se verá si el equipo se refuerza o no. « Llegado el momento ya veremos si hay que hacer algún movimiento, pero ahora mismo no podemos distraernos con nada que no sean estos dos partidos que nos quedan porque si ganamos los dos, para mí estaríamos hablando de una actuación notable y por las cinco primeras jornadas, que si no sería casi de sobresaliente», valoró.

También para Quino las sensaciones del equipo son buenas. «Estamos con mucha confianza». Del rival destacó que llevan varias jornadas «compitiendo bien y en la pasada jornada obtuvieron el premio de la victoria. Ya sabemos que va a ser difícil, pero estamos con ganas».

Resaltó la importancia de estas dos jornadas que quedan para acabar el año, pero tampoco es de los que mira con detenimiento la clasificación. «Ni antes que íbamos más abajo, ni ahora que estamos un poco más arriba. Lo importante ahora es jugar y ganar».

Ante la gran demanda de aficionados gimnásticos para ir a ver a la Segoviana en Valladolid, y dado que el autobús está completo, se abre la posibilidad de fletar otro autocar, siempre y cuando se apunten al menos 15 personas más.