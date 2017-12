Con lo justo para despedir el año Dani Calleja sale de un regate durante el partido del pasado domingo. / Ramón Gómez FÚTBOL La Gimnástica Segoviana recibe al Unión Adarve con catorce jugadores disponibles del primer equipo QUIQUE YUSTE Segovia Sábado, 16 diciembre 2017, 21:37

La Gimnástica Segoviana pone este domingo (17:00 horas) punto y final al 2017. Un año en el que los azulgrana han conquistado el título de Liga del grupo VIII de Tercera División, han soñado con volver a enfrentarse a un Primera en Copa del Rey y han ascendido por tercera vez a Segunda División B, categoría en la que compiten en la actualidad y en la buscan la permanencia por primera vez en su historia. No está siendo fácil para el conjunto dirigido por Abraham García, inquilino habitual durante la primera vuelta del campeonato de los puestos de descenso. Acostumbrados ya a competir con los agobios típicos de la zona caliente de la clasificación, los segovianos quieren cerrar la primera vuelta con tres puntos que, si el resto de resultados de la jornada son favorables, podrían dejar a los gimnásticos fuera de los puestos de descenso e incluso de promoción.

Para lograr la victoria y despedir 2017 con buen sabor de boca la plantilla azulgrana confía en recuperar su mejor versión tras dos encuentros consecutivos disputados lejos de La Albuera. La afición segoviana ha visto vencer a su equipo sus dos últimos compromisos como local (frente al Guijuelo y al Talavera de la Reina) y espera que la racha continúe frente a un Unión Adarve que se presupone un rival directo en la lucha por la salvación. El conjunto madrileño, con cuatro puntos más que los gimnásticos en la tabla, también es un recién ascendido a Segunda División B, haciendo de sus encuentros como local su punto fuerte. A domicilio bajan sus prestaciones, aunque mantienen su señas de identidad con un estilo de juego directo, sin apenas transiciones por el centro del campo, con variantes defensivas y con acumulación de futbolistas en los áreas. «Es un equipo que sabe muy bien a lo que juega. Eso es algo muy importante en una categoría tan igualada como esta en la que los detalles marcan la diferencia. Saben por donde pasan sus posibilidades de salvación. Es uno de los equipos más competitivos de la categoría», afirmó Abraham García.

El técnico de la Gimnástica Segoviana no podrá contar para el encuentro de este domingo con los lesionados Álex, Facundo, Domingo e Ivi ni con los sancionados Alberto Leira, Quino y Borja Plaza. Sí que han entrado en la convocatoria a pesar de sus molestias físicas Javi Marcos y Anel, que apuntan también al once titular. En la lista de dieciocho de Abraham García también figuran los juveniles Diego Gómez y Guillermo (Christian se encuentra fuera de España) y los jugadores del Unami Juan de la Mata y Dani Abad, que no jugaron ayer en la derrota de los azules frente al Villarcayo Nela. Con tanta baja, las dudas están en el centro del campo, donde Rubén podría adelantar su posición dejando su puesto en el lateral zurdo a Álex Alonso. El lateral derecho, salvo sorpresa, será ocupado por Guille, mientras que en la punta de ataque Ayrton, Arribas y Kike se disputan dos puestos.