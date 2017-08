SEGUNDA B Jonathan Martín: «En el Guijuelo debemos aprender de los errores de la campaña pasada, que los hubo» Jonathan Martín, capitán del Guijuelo, durante un partido de pretemporada. / MANUEL LAYA El capitán se muestra optimista ante el inicio de la temporada ante el Rápido de Bouzas JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Viernes, 18 agosto 2017, 12:54

El salmantino Jonathan Martín, capitán del CD Guijuelo, cumplirá su octava temporada defendiendo la elástica chacinera con la que, solo en Liga ha disputado 211 encuentros. Voz autorizada del vestuario, el central señala que «mantengo la ilusión intacta como el primer día. Llevo disfrutando mucho estas cinco últimas temporadas porque desde que sufrí la lesión de rodilla y gracias a una gran recuperación, puedo seguir disfrutando de esta gran pasión que es el fútbol». Cuando concluyó la temporada pasada no se vio fuera del fútbol «porque sigo teniendo ganas de entrenar cada mañana cuando me despierto. Al acabar contrato con el Guijuelo no sabía los planes del club con respecto a mí y por eso contemplé otras opciones. Cumpliré mi octava temporada, algo impensable para mí cuando llegué».

Para el defensa de 36 años el reto del Guijuelo en esta nueva campaña no puede ser otro que «lograr la permanencia cuanto antes tras la temporada del año pasado. Se crearon unas expectativas altas entre lo de la Copa del Rey y la plantilla formada y quizá ese fue el motivo por el que nos vimos en esa situación. No hay que perder el norte y tener los pies en la tierra. Somos un club humilde y lo que hemos conseguido ha sido siempre a través de ahí. Hay que aprender de los errores de la temporada pasada porque los hubo».

Jonathan, que ve con buenos ojos el cambio de rivales con equipos madrileños y manchegos, confiesa sobre el grupo humano del equipo que «no se puede decir que ahora el vestuario sea una piña porque muchos son nuevos pero sí que veo un ambiente sano y eso es clave para lograr los objetivos», finaliza el tormesino.