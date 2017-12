GRUPO I SEGUNDA B Gran final de la primera vuelta para el CD Guijuelo Ayala celebra su gol al Celta B. / CD GUIJUELO El equipo chacinero vence al Celta B, cuarto, y se aleja de la zona de descenso a Tercera OPTA GUIJUELO Lunes, 18 diciembre 2017, 12:26

Victoria importantísima del Guijuelo contra el Celta B por 1-0 en un partido donde los locales marcaron un gol a través de Ayala nada más empezar el encuentro. Un tanto vital que los verdiblancos defendieron con uñas y dientes sin que volviera a modificarse el marcador durante el resto de la tarde. De esta forma, el CDGuijuelo cierra la primera vuelta en su mejor momento, habiendo sufrido solo una derrota en los diez últimos partidos de Liga y el resto han sido cuatro victorias y cinco empates lo que ha alejado a los de Fabregat a seis puntos del descenso directo.

El partido comenzó con mucha fortuna para los chacineros, que a los cinco minutos lograron marcar el primer tanto, y único del partido. El Guijuelo forzó un saque de esquina que botó Luque. El balón, muy alto, quedó a merced de Ayala que acertó a rematar pese a que la defensa cubrió bien al jugador. El efecto terminó engañando a Jero y acabó en la red a favor de los salmantinos. Un tanto afortunado, que permitió a los locales relajarse y obligó a los de Rubén Albés a esforzarse el resto del encuentro.

En el resto de la primera mitad, el Celta B se vio obligado a llevar la batuta del encuentro, con un Guijuelo que quedó esperando en el centro del campo y que ejercía presión una vez que las jugadas de su rival tomaban cariz ofensivo. El muro defensivo local era bastante sólido, y el filial olívico no terminaba de encontrarse cómodo en el terreno de juego, por lo que el partido terminó dejando pasar los minutos sin grandes jugadas de peligro. Dani Molina y Rai Dennis probaron suerte con disparos sobre Kike Royo, pero sin poner en demasiados aprietos al guardameta chacinero.

En la segunda mitad, el juego del Guijuelo mejoró notablemente y se volvió más ofensivo, temeroso de perder la ventaja en el marcador. Borja mandó un fuerte balón a la portería visitante que Jero se encargó de despejar, al igual que el rechace posterior. A la postre, el cancerbero del Celta B sería de los mejores de la tarde por sus acertadas actuaciones en la segunda mitad.

Albés dio salida a Pastrana y Aarón, en lugar de Dennis y Dejan, buscando mayor efectividad de cara a puerta, pero el tiempo pasaba y las ocasiones claras no llegaban para los gallegos. Pino tuvo ocasión de hacer el segundo para los de casa en una jugada en que se quedó prácticamente solo ante Jero, pero que no supo resolver, sin llegar a disparar. Los locales reclamaron penalti en una jugada en la que Dimas cayó dentro del área del Celta B pero el colegiado no interpretó falta y dejó continuar hasta que se consumieron los minutos en un partido sin muchos alardes y con buen premio para un Guijuelo que rentabilizó al máximo el tanto tempranero de Ayala.

Con este resultado, el Guijuelo se marcha a las vacaciones de Navidad con 19 puntos, más lejos de las posiciones de descenso a Tercera División tras haber arrancado en las últimas tres jornadas siete puntos de los últimos nueve posibles. Aunque más relevancia cobra los 20 puntos de los últimos 24 posibles en un Municipal que se ha convertido en un fortín esencial.