Fútbol Segunda B La victoria, ese objeto de deseo El técnico de la Segoviana y su jugador Guille resaltan la ilusión que tiene el equipo de estrenar su casillero de triunfos

Días de análisis y reflexión (es lo que toca), sobre todo para el entrenador de la Gimnástica Segoviana, Abraham García. Y la conclusión general es que hay aspectos que este equipo todavía tiene que aprender y otros que hay que potenciar porque se hacen bien, «además de las ganas que tenemos de ganar un partido», manifestó Abraham García, antes de el partido de la Gimnástica en Toledo (domingo, Salto del Caballo, a las seis de la tarde).

Abraham García cree que será un partido bonito y difícil y sobre todo espera un Toledo «herido, porque es un equipo que todo lo que no sea estar entre los cuatro primeros creo que no va a gustar y está fuera de las pretensiones que tienen. Acaban además de traer un jugador internacional por México (Aarón Galindo) y no es ‘peccata minuta’. Espero un Toledo herido en la parte de arriba porque tiene jugadores que pueden desequilibrar y un Toledo herido en la parte de atrás porque están encajando muchos goles».

Para ese choque del domingo, la preocupación es la lesión de Asier Arranz. «Estaba jugando a un nivel alto y espero que su lesión dure poco» mientras que el técnico está a la espera de ver si recupera a jugadores como Anel, Ivi y Domingo, que ya entró en la convocatoria en la pasada jornada. «Lo bueno es que tenemos gente y seremos competitivos. Hay más ilusión y más ganas y no solo por mí, primero por los chicos y luego por la gente. Tenemos muchas ganas de ganar;uno juega para ganar, si no lo haces, te fastidia» (por no emplear una palabra más fuerte)».

Abraham García estuvo acompañado en esta ocasión por uno de los destacados de la pasada jornada, Guille y el jugador definió sus sensaciones con claridad. «Ilusión, ganas. ambición y sobre todo, sentirmos dentro de esta categoría. En el plano personal estoy contento por lo que estoy haciendo, pero no me vale si no conseguimos los resultados que estoy seguro que van a llegar dentro de poco», dijo el jugador.

Guille afirma que su equipo va a Toledo «con hambre. No solo podemos cambiar la dinámica de resultados, sino todo lo que está girando en torno a la Segoviana. Tenemos un equipazo, estamos jugando bien, lo dice mucha gente, lo reconoce todo el mundo, pero a nosotros no nos vale; tenemos muchas ganas de ganar y qué mejor sitio para ganar que en Toledo. Puede que sea una situación más incómoda para ellos, pero que tengan en la cabeza que vamos allí a ganar», dijo.