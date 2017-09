Fidelidad al fútbol en sus orígenes Ayrton, Chema, Borja Plaza y Kike posan en el Municipal de La Albuera con elementos característicos de sus oficios. / Antonio Tanarro FÚTBOL Jugadores de la Gimnástica Segoviana compaginan en su día a día la práctica deportiva con sus trabajos ÓSCAR SAN JOSÉ HERRERO Segovia Sábado, 2 septiembre 2017, 23:36

José María González, más conocido como Chema en su faceta de jugador y capitán azulgrana, está al frente de un pequeño negocio que debe atender cada día. Dani Arribas es consultor de trabajo temporal desde hace poco más de tres años. Kike y Ayrton, además de cubrir sus posiciones sobre el campo, ocupan sendos puestos en las cadenas de montaje de decoración y ensamblado de la Real Fábrica de Cristales de La Granja, una de las banderas distintivas de la provincia a nivel de patrimonio. Borja Plaza recorre cada día las rutas prefijadas en la red de carreteras en su papel de representante de vinos. Todos ellos se calzan sus botas en días de partido o entrenamiento y se dirigen al Municipal de La Albuera para efectuar la sesión pertinente. Militan en las filas de la Gimnástica Segoviana, y lo hacen en Segunda B, la categoría de bronce del fútbol nacional. Una buena campaña, pese a la complejidad del calendario, y están en Segunda. Los cinco –cada uno como puede– compaginan su presencia en la competición con trabajos que les permiten una mayor entrada de ingresos o, en ocasiones, el propio sustento.

Pareceres. A quién le pertenece el fútbol es una cuestión que cada cual responde a su manera. En la Segoviana, como suele suceder, las visiones son variadas, pero la necesidad de compaginar las ‘herramientas’ con el balón es una constante que acecha al vestuario. El que no trabaja, estudia. No es fácil, especialmente tras el ascenso a una Segunda B que pone más exigencia sobre la mesa. El esfuerzo sobre el campo y fuera del mismo puede pasar factura a una parte importante de la plantilla, que de alguna forma constituye una manifestación de lo que prácticamente son ya los últimos rescoldos de la clase obrera. La evidencia histórica no miente. Y es que el fútbol, que nace en los barracones y los suburbios británicos al calor de las fábricas, ha sido tradicionalmente parte de la identidad de un agregado maltrecho en las capas sociales del país y tiene cercanía con la clase trabajadora. A día de hoy, en un entorno socioeconómico en el que la conciencia de clase prácticamente está extinta, es uno de los elementos que vertebran transversalmente la sociedad y unifican a una clase trabajadora inexistente según otros criterios. Fidelidad al fútbol en sus orígenes. Casos como los suyos reconvierten este deporte en lo que fue.

A por el primer triunfo liguero Con la Copa del Rey en el pensamiento de muchos, tanto por el gran partido realizado el miércoles frente al Pontevedra como por la importancia del choque de dentro de tres días frente al Marbella, la Gimnástica Segoviana vuelve a saltar esta tarde a un campo de fútbol para hacer frente a otro complicado duelo, este correspondiente al campeonato liguero, frente al Rápido de Bouzas gallego. Los gimnásticos, tras sumar un punto en las dos primeras jornadas, quieren lograr frente a los vigueses su primer triunfo en Liga de la temporada con el objetivo de no verse en la parte baja de la clasificación a las primeras de cambio. No lo tendrán fácil los jugadores dirigidos por Abraham García, ya que aunque se enfrentan a un recién ascendido a la categoría, el Rápido de Bouzas se encuentra en un gran momento de forma al ser uno de los cuatro equipos del grupo que ha logrado la victoria en los dos primeras jornadas de Liga. Además, los azulgrana tendrán que adaptarse a las especiales condiciones del campo vigués, cuyo terreno de juego se caracteriza por sus pequeñas dimensiones y por el césped artificial, al que apenas están acostumbrados los jugadores de la Gimnástica Segoviana. El encuentro tendrá lugar a partir de las 19:00 horas con varios cambios en el once inicial con respecto al que alineó el técnico madrileño el pasado miércoles en Copa. Jugadores que no fueron de la partida frente al Pontevedra, como Facundo, Borja Plaza o Álex Alonso, tienen muchas papeletas para volver a un once inicial que tratará de sorprender al conjunto vigués para comenzar a sumar de tres en tres y escapar de la zona baja de la clasificación.

El Centro Terapéutico Orion, a cuyos mandos está Chema, nace de la experiencia personal del jugador y de la necesidad de tener agarraderas con vistas a los años en los que el deporte deje de ser una opción. «Esto es algo que se monta a largo plazoporque el fútbol llega un momento en que se acaba y a mí me gusta la rehabilitación deportiva. Cuando me operé de mi lesión en el pubis, me recuperé con el método pilates y entonces en Segovia no había máquinas. Era el momento de abrir algo así, teníamos la suerte de que no había crisis, la ‘Sego’ tenía tirón y teníamos publicidad gratis», apunta el central. Desde la temporada 2010-2011, apenas dos años después de los sonados problemas que atravesó la entidad y que se tradujeron en la falta de pago a los jugadores, «varios compañeros empezaron a buscarse proyectos aparte». Chema volvió a La Albuera en el año 2008, tras su andadura por la Arandina, y asegura que es en ese punto cuando empiezan a llegar quebraderos de cabeza. «El problema vino cuando no había dinero y se prometía», concluye, aunque asegura que la apertura de su negocio no responde a esa situación.

«Nosotros [además de él, trabajan otras cinco personas más en la empresa] somos fisioterapeutas e instructores de pilates. En octubre seremos seis porque llega un médico. El doctor Rodríguez hace el diagnóstico y nosotros trabajamos a partir de ahí», cuenta el capitán. Su fe en el método con el que trabaja le ha llevado a tomar la decisión de ampliar el negocio. «Nos mudamos a un local más amplio. Lo ideal sería llenar el otro centro y ser rentables». Lo bonito de su dedicación, afirma, es que «hay gente que lleva más de diez años contigo y ahora juego con filiales donde hay hijos de mis clientes». A ellos les agradece la posibilidad de poder compaginar trabajo y fútbol. «Tengo unos pacientes que se adaptan bien a mis horarios. Lo compagino en parte gracias a ellos, aunque echando horas». A pesar del gusto que siente por la fisioterapia, el fútbol es su vida, una vida que dice pertenecer a los niños. «Hay mucha gente mayor que ha dejado de ser niño». Craso error.

Chema es manteado tras el ascenso a Segunda División B. / Antonio Tanarro

Chema conoce bien el club al que pertenece y por el que trabaja cada fin de semana. «Yo creo que nosotros en la Segoviana siempre hemos entrenado como profesionales, tanto cobrando como sin cobrar», apunta en relación al pasado y presente de la entidad, aunque opina que el fútbol ya no es un planteamiento profesional para él por la edad. Desde su punto de vista, el equipo hará «el mismo esfuerzo ahora que estamos en Segunda B», por lo que el hecho de mantener dedicaciones aparte del fútbol no debería restar demasiadas fuerzas al conjunto con respecto a campañas pasadas. «El problema puede estar en los viajes». Los desplazamientos a nivel nacional quizá sean una fuente extra de cansancio.

Representante de vinos

La Bodega Severino Sanz, enclavada en Montejo de la Vega de la Serrezuela, produce y comercializa una gama plural de vinos que van desde el tinto hasta el rosado dentro de la Denominación de Origen Ribera del Duero. El tiempo en barrica, casi al gusto del consumidor. De anunciar su nombre y abrir el mercado se encarga Borja Plaza, que a ratos juega sobre el césped de La Albuera y a ratos conduce la furgoneta que tiene la empresa para oficiar la distribución y que el producto se conozca en la zona. «Yo me preparo mis rutas por la provincia y voy dando a conocer la marca y el vino. También intento que los clientes ya fijos conozcan otros vinos de la bodega». Severino Sanz es uno de los patrocinadores del club en la actualidad. Borja empezó en esto nada más llegar al equipo, pues una de las variables del acuerdo era venir con empleo. Juan Carlos Renedo, directivo de la entidad azulgrana, actuó de enlace para que el jugador pudiera ocupar el puesto de representante de vinos de la empresa, que en ese momento tenía un interés especial en abrir el mercado en la zona. «Vine con las condiciones de que me encontrarían trabajo», afirma Borja.

Borja Plaza, durante la eliminatoria frente al Atlético Malagueño. / El Norte

«El trabajo me cuadraba porque lo podía compaginar con el fútbol y desde que empecé hasta ahora estoy contento. Al final lo que hago de lunes a viernes es potenciar y representar el producto por ahí, aunque también distribuyo y comercializo», cuenta. Defensa sobre el campo y ofensivo y persuasivo en su puesto de trabajo, que consiste en promocionar. Curiosa combinación la suya. «No es un trabajo físico que te pueda desgastar mucho luego a la hora de entrenar y es un mundo bonito, más en la zona en la que estamos de Castilla y León, que tiene tirón», apunta. El fútbol, en sus palabras, le da dinero «para vivir, pero a mí me interesaba compaginarlo con otro trabajo» y, a diferencia de algunos de sus compañeros, sí lo ve como un planteamiento profesional. «Siempre me he dedicado a ello, tanto en Segunda B como en Tercera», aunque desconoce si esa visión se mantendrá en el futuro.

A vueltas con los turnos

Nadie sabe dónde quedaron los años de bonanza en los que uno podía vivir del fútbol, si es que alguna vez existieron. En el club segoviano, jugadores como Anel, que trabaja en la construcción; Rubén, que es repartidor para una pastelería; Domingo, conductor de autobuses cuando no viste de corto; o Kike y Ayrton, que trabajan en la Real Fábrica de Cristales de La Granja de San Ildefonso bien pueden haberse planteado la cuestión. Kike defiende la camiseta gimnástica desde hace cuatro temporadas. Antes pasó por las filas del CD La Granja y El Espinar, y fue también antes de llegar a zona azulgrana cuando comenzó a trabajar en la vieja manufactura del Real Sitio de San Ildefonso. Concretamente, entró a la factoría «un año antes de fichar por la Segoviana». El fútbol, afirma, «te da algo, pero lo que te permite vivir es el trabajo. Yo el deporte lo tengo como una forma de ocio desde que nací».

Ayrton y Kike celebran un gol en el campo de La Albuera. / Antonio de Torre

«Si nos comparamos con otros clubes, muy pocos están así. Ahí también se ve el compromiso, yo hay veces que cambio los turnos de trabajo para ir a jugar», apunta el centrocampista. Kike, que de alguna forma es un peón tanto dentro como fuera del campo, encaja a la perfección en el arquetipo de futbolista de los de antes, cuando se reclutaba a los jóvenes del área local para cubrir posiciones sobre el terreno de juego, tal y como hacía el Manchester United inglés –club fundado por ferroviarios– en sus orígenes. De eso, tal y como apuntaba Owen Jones en su libro ‘Chavs, la demonización de la clase obrera’, ya no queda nada. «En la fábrica estoy en decorado. Mi línea es la de lacado, conduzco una máquina con la que tengo que regular la temperatura y la pintura», cuenta Kike, que desde el día 4 de septiembre empieza en turno total. «Eso son dos mañanas, dos tardes y dos noches, más tres días libres. Tendré que andar con cambios de turno para jugar. La verdad es que tengo suerte, mi jefa entendió que juego al fútbol y a veces tengo que cambiar los turnos», apunta el espinariego.

Ayrton, por su parte, ocupa un puesto en la sección de ensamblado. «En la fábrica no llego a los dos años», y además lo hace a través de una empresa de trabajo temporal (ETT). «Sabemos que el fútbol no está como en otras épocas y te hace falta trabajar para vivir. Antes igual se podía hacer, pero ahora no te da», dice el delantero azulgrana. Dinero sí que obtiene jugando en el equipo, pero el empleo es crucial. «Trabajo en ensamblado, en una cadena de montaje en donde se hacen los aisladores de vidrio de las torretas de la electricidad, pero también he estado en otros departamentos», afirma. Una vez más, compaginar una cosa con la otra se vuelve un reto, aunque él lo lleva bien. «Por suerte puedo hacer algún cambio con mis compañeros. Hay veces que me coincide con el entrenamiento y a algunos tengo que faltar, aunque no son muchos». En su opinión, el fútbol ya no es lo que era. «Creo que ha cambiado, ahora se mueve mucho dinero».

Dani Arribas, durante un partido frente al Navalcarnero. / El Norte

No es igual el caso de Dani Arribas, aunque sí coincide con su compañero Ayrton en la visión actual del deporte rey. «El fútbol ahora mismo y por desgracia le pertenece al capital. Donde no hay dinero es más precario y no todos los clubes son como la Segoviana. Lo del París Saint Germain ahora es vergonzoso, por ejemplo», apuntala. «En Segovia el fútbol está más vinculado al trabajo», y él lo sabe bien. Es consultor de trabajo temporal desde hace tres años y medio. Jugando en la Gimnástica lleva ya siete. «Yo entro a trabajar porque el fútbol no me da de comer, hay que tener algo al margen de esto», afirma. Adapta los horarios como puede, según cuenta, para poder hacer ambas cosas a la vez, y su empleo en la oficina hace que no vea el deporte como un planteamiento profesional. No ahora, al menos. «Si dejase el trabajo, no tendría estabilidad. Para mí jugar no es un medio de vida, es una afición profesional», concluye.