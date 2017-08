Fernán, un mago contra su pasado Fernán Ferreiroa sostiene las camisetas del Celta de Vigo y de la Gimnástica Segoviana. / Óscar Costa FÚTBOL El jugador gallego se enfrenta esta tarde al filial del Celta de Vigo, club en el que se formó como futbolista QUIQUE YUSTE Segovia Sábado, 26 agosto 2017, 11:36

Esta tarde, a partir de las 20:00 horas, la Gimnástica Segoviana volverá a ejercer de local en un partido oficial de Segunda División B. El fútbol de la categoría de bronce regresa al Municipal de La Albuera cinco años después de su última comparecencia con el Celta de Vigo B como rival para la especial ocasión. Un equipo joven y peligroso que conoce bien Fernán Ferreiroa, ya que ha defendido la camiseta celeste durante varias temporadas.

El gallego, nacido en Nigrán hace 22 años, tendrá la oportunidad esta tarde de reivindicarse frente al club que le ha visto crecer. «Es un partido especial con una motivación extra. Estuve muchos años en ese club y me dio mucho», reconoce Fernán. «Fueron años muy bonitos donde toqué el fútbol profesional. Me dieron la oportunidad de entrenar con un equipo de Primera División y eso no se olvida», asegura el futbolista azulgrana sobre su etapa como jugador celeste.

A por la primera victoria Se cuentan las horas para que el reloj marque las ocho de la tarde en Segovia. Vuelve el fútbol de la liga regular a las instalaciones del Municipal de La Albuera. La Gimnástica Segoviana recibe la visita, en la que ya es la segunda jornada liguera en Segunda División B, del Real Celta de Vigo B. Primer encuentro en casa. El conjunto gallego baja a tierras segovianas por primera vez para disputar un partido que no tiene precedentes y en el que los visitantes buscarán lograr una nueva victoria mientras que los locales tratarán de hacerse con la primera para no llegar a la semana siguiente sin puntos en el casillero. Los azulgrana, tal y como dejó claro el técnico Abraham García el pasado jueves, llegan con calma y centrados en su trabajo, que no es otro que el de aprovechar al máximo las múltiples bazas del equipo para intentar hacerse con los tres puntos. Para eso, el cuerpo técnico cuenta a priori con todos los efectivos, aunque con la eliminatoria de Copa del Rey frente al Pontevedra a la vuelta de la esquina. Uno de los posibles onces iniciales tiene todas las trazas del de gala. La veteranía de Chema y Anel en el centro de la zaga, unida a la juventud de Álex Alonso y Borja Plaza en los laterales, podrá aportar rapidez en las bandas y dar a los gimnásticos seguridad y confianza en la salida del balón, que se encargarán de gestionar desde la medular Manu –en la posición de mediocentro defensivo– y los gallegos Alberto Leira y Fernán. Ambos jugadores, encargados de mantener y administrar la posesión del esférico con transiciones rápidas, se medirían (en caso de jugar) por primera vez a un equipo de su comunidad de origen en feudo segoviano. Siguiendo con una hipotética alineación, Dani Arribas y Dani Calleja, desde los extremos, y Ayrton en el ataque podrían completar el once. En estas condiciones, y con unas temperaturas previstas que no alcanzarán los 30 grados centígrados, los de Abraham García ya buscarán sumar puntos en Liga.

En la cantera del club vigués formó parte de una de las mejores generaciones que se recuerdan en la ciudad gallega. Llegó con fuerza al filial del equipo, pero tras un cambio en el inquilino del banquillo su protagonismo en el conjunto gallego decreció. «Por culpa de las lesiones no tuve la continuidad que quería. Los últimos días fueron difíciles pero me sirvieron para poder conseguir lo que estoy logrando ahora», afirma Fernán, quien prefiere recordar los buenos momentos de aquella etapa, como las pretemporadas con el primer equipo a las órdenes de Luis Enrique y de Eduardo Berizzo. Con el asturiano llegó a debutar en Do Dragao frente al Oporto ante 50.000 personas «en una experiencia que no se me va a olvidar nunca».

Tras una cesión en el Compostela y una temporada en el Choco, aterrizó el pasado verano en Segovia con el objetivo de dar un nuevo impulso a su carrera. «Yo vine jugándomela. Sabía que el proyecto era bueno pero si no ascendíamos para mi sería un fracaso», confiesa. Afortunadamente para sus intereses y para los de la Gimnástica Segoviana, la temporada fue sobre ruedas. A las pocas semanas se hizo con un hueco en el once y se ganó el cariño de la afición gracias a su calidad y un compromiso del que quedó prendado Ramsés Gil, director deportivo de los azulgrana, cuando en Astorga observó al jugador gallego replegar hasta su propio área para recuperar un balón. «Siempre he sido un jugador muy trabajador. Me gusta atacar y el juego de asociación, pero soy de la idea de que al fútbol se gana corriendo», afirma el centrocampista gimnástico, que reconoce que cuando empezó a jugar al fútbol lo hizo de defensa.

Sus buenas actuaciones con la camiseta de la Gimnástica Segoviana también llegaron fruto de su rápida adaptación a la ciudad. «Los primeros días fueron un poco complicados por la incertidumbre de no saber que iba a pasar. Era todo nuevo para mi. Paro tardé poco en hacerme a la ciudad y en conseguir una rutina de vida que me gusta mucho. Eso, unido a la rápido que me asenté deportivamente, me permitió que todo fuese muy fácil», apunta.

Con el paso de las jornadas, Fernán fue ganando peso en el equipo y en el vestuario. Se convirtió en uno de los fijos en las alineaciones de Abraham García y sus giros, regates y goles enamoraron a La Albuera, donde se temía la marcha del gallego al finalizar la temporada debido a la llamada de clubes con mayor potencial. «Antes del partido de vuelta contra el Malagueño no había pensado en mi futuro ni hablado con ningún equipo. Solo quería ascender. Después hubo equipos interesados pero creo que en Segunda B ninguno me puede dar lo que me ofrece la Segoviana, a no ser que fuera un filial que me diera la oportunidad de debutar en una categoría superior», explica sobre las opciones que manejó el pasado mes de junio. Finalmente volvió a firmar con la Gimnástica Segoviana para competir en una categoría donde ya cuenta con una experiencia de más de cuarenta partidos. «Es otro ritmo, otra intensidad, más calidad... pero yo me encuentro en un momento muy bueno y tengo muchas esperanzas puestas en esta temporada», subraya.

Fuera del campo

Fernán no solo se encuentra cómodo sobre el césped de La Albuera, también ha encajado a la perfección en la ciudad. Desde el primer momento entabló una fuerte relación con sus compañeros de vestuario como Ivi o Guille, a los que se ha unido esta temporada Alberto Leira, otro gallego que llega a las filas gimnásticas con el objetivo de vivir una experiencia similar a la del futbolista formado en las categorías inferiores del Celta. «Es un jugador que tenía una proyección brutal cuando era juvenil. Al ser más joven y de Galicia le estoy ayudando y paso mucho tiempo con él, con un pique sano Depor-Celta», declara.

Estudiante en la UNED de Ingeniería Informática, asegura compaginar bien los estudios con el fútbol «aunque hay algunas semanas en épocas de exámenes que cuesta más, pero es un esfuerzo que luego reconforta cuando apruebas». Afirma que lo más le gusta de Segovia es su tranquilidad y su ambiente, aunque echa de menos la playa de su ciudad natal. «Me falta el olor a playa. Siempre que tengo oportunidad voy a Galicia para quitarme el mono», confiesa Fernán, cuya magia seguirá deleitando una temporada más a los aficionados azulgrana.