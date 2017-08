SEGUNDA B Fabregat: «Tenemos la necesidad de ganar en nuestro feudo y sumar tres puntos» Jordi Fabregat, entrenador del CD Guijuelo, en una rueda de prensa. / D. M. El entrenador del Guijuelo deberá dirigir el primer partido en Municipal de esta temporada desde la grada por su sanción ISIDRO L. SERRANO SALAMANCA Sábado, 26 agosto 2017, 12:22

Tras la derrota en la primera jornada de Liga en tierras gallegas ante el Rápido de Bouzas, el CD Guijuelo quiere y necesita imperiosamente una victoria en su primer partido en casa ante el Cerceda, otro recién ascendido, como el Rápido de Bouzas, que en teoría, no debería ser un gran escollo para lograr el objetivo de la victoria.

Jordi Fabregat, que no podrá sentarse en el banquillo tras ser sancionado con dos partidos por sus comentarios al árbitro en el primer partido de Liga, compareció ayer ante los medios de comunicación con solo una idea en mente, cambiar las cosas necesarias para que el equipo logre los tres puntos mañana. «Nos enfrentamos a un equipo recién ascendido que perdió en la primera jornada por la mínima, como nosotros, y en su casa. Tenemos la necesidad de ganar en nuestro feudo. Es un partido que será difícil por la situación de la que venimos y por la exigencia que nos da el favoritismo», señaló.

Fabregat insistió en que « ya empezamos esta semana a jugar en casa y los objetivos se cumplen semana tras semana. A mí me hubiera hecho ilusión haber sumado los tres primeros puntos, pero ahora tenemos al alcance otros tres y esos son los que nos deben ir llevando a nuestros objetivos. No me quedo con el objetivo de querer permanecer. Quiero que el equipo aprenda a interpretar los partidos».

El entrenador del equipo chacinero reconoció que había cosas que mejorar. «Me preocupa tener el dominio de la pelota y también que el tercer pase, el previo al último, ese no lo estamos dando. En la zona de elaboración lo hacemos muy lentamente. Y eso se puede trabajar porque jugadores tenemos. Si atacas bien y te pones por delante en el marcador, defiendes mejor», aseguró Fabregat.

Con respecto al equipo rival, señaló que solo habían visto el partido que jugó la semana pasada «hemos podido sacar algunas conclusiones. Tienen sus virtudes y sus defectos. Jugó un partido aceptable pero no fueron capaces de ganar».

Fabregat no quiso dar pistas sobre el equipo pero señaló que «siempre se puede cambiar algo y en este partido aún no lo sé. Es cierto que siempre jugamos con dos puntas, pero para el primer partido Juanra y Borja nos dieron mucho equilibrio y Luque jugó más arriba, aunque quizá hace daño más atrás. Lo que sí tengo claro es que tenemos que tener mayor presencia arriba. No quiero adelantar nada sobre lo que haré». También reconoció que le preocupaba la falta de gol, «tenemos que tener claro que nuestro objetivo es la portería rival».