«Este equipo lo da todo» Abraham García da instrucciones a sus jugadores durante un partido. / Antonio de Torre Abraham García, técnico de la Segoviana, elogia el trabajo de sus jugadores y aplaude también el apoyo de la afición FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 27 noviembre 2017, 22:22

«Este es el típico partido que suele decirse que no gusta a los entrenadores, pero a mí me chiflan. Tanto por un lado como por el otro ha habido muchísimas ocasiones y a lo mejor por eso estamos los dos equipos en una situación complicada. Pero al final el que las crea es porque las genera y porque hacen un fútbol ofensivo y este equipo me consta que era así», Así definió el técnico de la Segoviana, Abraham García, el partido disputado frente al Guijuelo.

Estaba satisfecho, contento. «Claro que estoy contento;cómo no voy a estarlo. Hemos ganado un partido que no es para nada fácil frente a un rival, como todos, complicado, pero encima este de la parte de abajo y cuando hay necesidad y obligación de ganar, a veces cuesta un poco más», añadió.

Para unos fue un partidazo;para otros, un choque plagado de errores. «Las dos cosas, yo creo. Al final como ocurre en toda valoración no todo es blanco o es negro. Estoy de acuerdo al cien por cien en las dos cosas. Ha sido un partido con muchísimos errores y ha sido también un partido trepidante donde a mí me costaba saber las ocasiones que han tenido ellos y las que hemos tenido nosotros. La moneda ha caído en esta ocasión de nuestra parte; creo que otros días (sin ir más lejos el domingo pasado) merecimos mucho más», dijo.

Uno de los aspectos del partido fue el cambio táctico que realizó el técnico gimnástico. «Tengo que utilizar todos los recursos que tengo; sé que muchas veces las cosas hay que verlas con mayor profundidad. Creo que era un partido trampa para los defensas porque ellos juegan muy sueltos y nosotros hemos ido un poco al intercambio de golpes. Era algo que me apetecía hacer, que creía que podía salir bien. Nos hacían mucho daño arriba. Notaba que había ahí una sangría y había que frenarla», dijo.

Tuvo palabras de elogio para el Guijuelo. «No se rinden; ya lo demostraron la pasada jornada. Tiene calidad, entran con peligro, te buscan las espaldas, te llegan con gente... Son muy valientes; ojalá hubiera más equipos como este». García quiso destacar el trabajo de todos los jugadores; también el de Alberto Leira, que fue uno de los destacados y no solo por el golazo que marcó. «Tiene un potencial enorme; sé de lo que es capaz y le queda mucho; según vaya madurando hará partidos como este. Me alegro que la gente le haya aplaudido. Tanto él como Pablo a nivel individual han tenido una destacada actuación y se merecen ese aplauso. Y nosotros también aplaudimos a la afición porque no nos falla; en este partido les hemos agitado un poco el corazón pero también viene bien».

Y por supuesto elogió a su equipo. «Me tengo que quitar el sombrero todos los días, cada vez que vengo aquí y tengo la suerte de entrenar a este equipo. Este grupo lo da todo y eso es fácil decirlo y muy difícil cumplirlo; incluso me cuesta hasta a mí».

Aprovechó para felicitar al director deportivo Ramsés porque ha conseguido bajar de las tres horas en la maratón de San Sebastián «y eso es más difícil que sumar los puntos. Sigo diciendo que mínimo hasta el parón tenemos que ganar dos partidos; ya hemos ganado uno. Nos queda mucho por remar».