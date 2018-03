Duelo en el barro Agus Alonso intenta controlar un balón durante el choque frente al Real Madrid Castilla. / Óscar Costa La Gimnástica Segoviana recibe al Coruxo en un encuentro entre determinante en la lucha por la salvación QUIQUE YUSTE Segovia Sábado, 17 marzo 2018, 22:45

Si la nieve lo permite, y según las previsiones lo hará, la Gimnástica Segoviana y el Coruxo medirán fuerzas este domingo (17:00 horas) en un encuentro que se antoja determinante en la lucha por permanecer una temporada más en Segunda División B. Segovianos y vigueses llegan a la cita separados por tan solo dos puntos en la tabla, por lo que la importancia de la contienda cobra especial importancia cuando tan solo quedan 27 puntos en juego.

Conscientes de que el partido de esta tarde en La Albuera supone una gran oportunidad para salir por segunda vez en la temporada de los puestos de descenso a Tercera División, la Gimnástica Segoviana saldrá con todo a por los tres puntos. Esperan contar con el apoyo de la afición, que desafiará a las bajas temperaturas para arropar a su equipo en un choque que todavía no es decisivo pero que sí resultará clave en esa dura e intensa pugna que se mantendrá hasta el mes de mayo. Y es que los tres puntos hoy no solo permitirían adelantar a los gallegos en la tabla, sino que también decantaría para el lado segoviano el ‘golaverage’ particular, circunstancia a tener cuenta durante las últimas jornadas.

El equipo de Abraham García también es sabedor de que sus opciones de salvar la categoría pasan por La Albuera. En su campo disputarán cinco de los últimos nueve encuentros. Quince puntos que en caso de caer al bolsillo azulgrana dejarían la permanencia prácticamente encarrilada. Pero para ello, deben mostrar su mejor versión, tanto en ataque como en defensa en un terreno de juego que no estará en las mejores condiciones. El duro invierno ha azotado un césped castigado por las precipitaciones y que ya condicionó el juego frente al Toledo y al Real Madrid Castilla. Frente al filial madridista el equipo dirigido por Abraham García cuajó un choque sólido y notable en el apartado físico que le permitió llevarse los tres puntos, actuación que deberán intentar repetir esta tarde frente a un Coruxo que sobre el papel tiene bastante más oficio para jugar en un campo embarrado que el que tuvo el equipo de Santiago Solari.

Para el encuentro de esta tarde, que estará dirigido por el colegiado murciano Rafael Sánchez López, Abraham García contará con toda la plantilla a su disposición (Kike tuvo un golpe durante un entrenamiento que no le impedirá estar a disposición del técnico). La lista definitiva de dieciocho la dará horas antes del duelo, así como un once titular en el que la principal duda radica en el esquema que empleará el técnico madrileño, quien puede repetir con tres centrales y dos carrileros o sacrificar un miembro del eje de la zaga para acumular un jugador más en el centro del campo.