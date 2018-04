La conjura de la Segoviana Abraham García, técnico de la Segoviana. / Antonio Tanarro El técnico Abraham García resalta la fuerza del grupo para luchar por la salvación QUIQUE YUSTE Segovia Martes, 3 abril 2018, 14:06

Del pesimismo al optimismo en tan solo unos segundos. De la tristeza a la esperanza con tan solo una jugada. El fútbol, tan sensible a los cambios como contundente a los resultados, volvió a deparar un drástico giro de sensaciones para una Gimnástica Segoviana que tras caer goleada en Ponferrada se encontraba al borde del precipicio de Tercera pero que después de vencer al Deportivo Fabril ha recuperado la energía para encarar el tramo final de la temporada con la intención de lograr una permanencia, todavía lejana, pero mucho más cercana de lo que parecía hace tan solo dos días.

Viaje a Talavera Con la inyección de moral que supuso sumar los tres puntos frente al Deportivo Fabril, la Gimnástica Segoviana quiere seguir manteniendo sus opciones de mantenerse en Segunda División B. El domingo, a partir de las 12:00 horas, se medirá en tierras manchegas al Talavera de la Reina en un choque en el que el conjunto dirigido por Abraham García intentará sumar algún punto para acercarse a los puestos de la salvación. Conscientes de que el apoyo de la afición segoviana resultará determinante en la posible permanencia del equipo en la categoría de bronce del fútbol español, la entidad azulgrana ha organizado un viaje para que los aficionados que así lo deseen puedan apoyar a los futbolistas dirigidos por Abraham García en el Municipal de El Prado. El autobús saldrá a las 8:45 horas del bar Cancha 17, en el barrio de Nueva Segovia, y regresará tras la conclusión del encuentro. El precio del viaje es de 20 euros por persona e incluye tanto el desplazamiento en autobús como la entrada para presenciar el encuentro. Además, la Gimnástica Segoviana dispone de 200 entradas a un precio de 10 euros cada una que pueden ser retiradas en la sede del club por los socios gimnásticos.

La importancia del choque frente al filial deportivista era conocida por los jugadores y el cuerpo técnico, que afrontaron el partido como una final, pero también por una afición algo más apagada de lo habitual, circunstancia de la que se percató Abraham García. «Alguien me ha dicho que había mucha tensión. Era un día en el que teníamos que animar nosotros a la gente y espero que lo hayamos conseguido. Pero de lo que sí estoy seguro es de que sin el apoyo de la gente la Segoviana no se quedará en Segunda B», afirmó el técnico madrileño, contento por el triunfo de su equipo en un partido en el que pocos creían en la victoria. «Creo que muy poca gente creía que íbamos a ganar el partido. Cuando se estaba desarrollando eran muchas menos, cuando nos han expulsado a un jugador muchas menos todavía y cuando nos han hecho alguna ocasión no sé si había alguno. Pero los que tienen que creer son los jugadores y los que estamos ahí dentro. Es una victoria para disfrutar. Era algo que necesitábamos y me da un poco igual como se ha producido», añadió.

No obstante, Abraham García no reprocha nada a la afición. «No seré yo el que le pida nada a nadie de la Sego porque soy yo el que tiene que dar todo», afirmó. Recordó la derrota de hace dos semanas frente al Coruxo, en una cita en la que la parroquia azulgrana esperaba la victoria para salir del descenso, pero que acabó con victoria gallega y con malas sensaciones para el equipo segoviano. «Este equipo, si es capaz de pulir los detalles, de defender bien, de no permitir ocasiones...». No terminó la frase Abraham García, pero dejó clara idea que más suena en su cabeza durante las últimas semanas. «Portería a cero, victoria segura».

Con la vista ya puesta en el encuentro del próximo domingo frente al Talavera de la Reina, Abraham García tampoco quiere que se desate la euforia y que se piense que la salvación será tarea fácil. «Alguno dirá que Talavera no se juega nada, pero hay que seguir y hay que creer. Si no crees y a la mínima dificultad te vienes abajo no consigues nada», subrayó.

El entrenador azulgrana ni siquiera se plantea cuantos puntos serán necesarios para alcanzar la salvación, pero sí tiene claro que «estamos en una situación en la que hay que morir en cada acción». Y cuando ha llegado ese momento de la temporada en el que cada balón dividido puede resultar determinante, García apuesta por la fuerza del grupo, esa que se demostró frente al Deportivo Fabril con un futbolista menos durante 30 minutos, para seguir sumando triunfos que dejen a la Segoviana en Segunda B.

Para lograr que cada integrante de la plantilla esté enchufado cuando así lo requiera, Abraham García ha puesto sobre el terreno de juego alineaciones muy diversas durante las últimas jornadas. De hecho, el propio técnico reconocía que en las tres últimas derrotas del equipo habían tenido minutos los 21 integrantes de la plantilla. «Todos han tenido protagonismo. En el momento en el que haya un pensamiento un poco más individual no tendremos nada que hacer», afirmó, reconociendo previamente que en las últimas jornadas le «había faltado brillo» a la hora de realizar las alineaciones.

«Cuando cogí este equipo consideré que la fuerza del grupo era nuestra fuerza real. Antes del partido les dije a los chicos que se acordasen del encuentro contra el Malagueño. Individualmente seguramente seremos menos que el contrario, pero a nivel colectivo podemos competir con cualquiera. Ese es el mensaje», concluyó García.

Y parece que el mensaje ha calado en el vestuario. Fernán Ferreiroa, al término del choque frente al Fabril, destacaba la labor de Dani Calleja para lograr la victoria. «Ha salido de refresco y nos ha dado muchísimo. Aquí no solo cuentan los titulares, los que están fuera también ayudan al máximo», declaró el jugador gallego, convencido de las posibilidades de salvación de la Segoviana. «Claro que se puede. Estamos en el mejor momento. El equipo ha sacado su raza y estamos otra vez en la pelea».