Fútbol La clave está en la confianza Abraham García, técnico de la Segoviana. / Antonio de Torre Abraham García, técnico de la Segoviana, resalta el esfuerzo de sus jugadores y asegura que «tenemos que seguir intentándolo hasta el final» FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 25 septiembre 2017, 20:18

La Segoviana se está convirtiendo en el equipo del ‘casi’. Casi gana, casi suma los tres puntos, casi se lleva una alegría pero se queda en eso, en el adverbio casi. Cerca, por poco, rozando el poste... El resultado es que no es agradable ver al equipo en la última posición. «Vivimos ahí en el área rival en el casi, y probablemente hasta yo, casi acierto, pero en el fútbol se juega en las dos áreas, que es donde están las porterías y tienes que intentar defender muy muy muy bien, en nuestro caso y para rentabilizar nuestros goles, más si cabe todavía. Luego, el segundo gol es una desgracia que parece que a perro flaco todo se le vuelven pulgas,somos capaces de anotar hasta en nuestra propia portería un poco como colofón a la mala suerte. Un poco de desgracia sí que tenemos», comentó el técnico de la Segoviana, Abraham García.

Un punto de 18 posibles y sin conocer todavía la victoria en Liga son aspectos que dejan un poso de inquietud. Una jornada más sin victoria. «Quiero pensar que queda una jornada menos que al final el esfuerzo y el trabajo tendrán su recompensa, pero está claro que depende de nosotros, el nivel de esta categoría es el que es y para ganar los partidos hay que estar si cabe todavía un pelín mejor. Creo que el equipo hizo otra vez un esfuerzo grande, un gran trabajo, domina territorialmente, tiene más posesión del balón pero al final el fútbol son goles. La lástima es ese gol que hemos conseguido yo creo que con el arreón de todos que no hubiera sido con el 0-1 porque por lo menos hubiéramos empatado», añadió.

No está contento con los resultados, lógico, pero sí con el trabajo de sus jugadores. Es lo positivo. «Creo que hemos controlado bien, que el equipo se protege, ha estado bien... Con tranquilidad, jugando el balón de lado a lado, ponerlo por dentro, ponerlo por fuera, hemos sacado algunos centros, hemos llegado a las inmediaciones del rival, hemos desdoblado los laterales, hemos hecho vigilancias, hemos atacado los espacios en algunos casos, pero no es suficiente. El fútbol no es como otros deportes, que el que pone la carne en el asador es el que se lleva el gato al agua, en el fútbol prima el que mete la pelotita entre los tres palos».

Si le duele al técnico esta situación es por los jugadores y por la gente. «Son fundamentales, lo he dicho siempre. Si este equipo empieza a coger el ritmo en ese sentido y es ahora cuando los jugadores tienen que tener más confianza, porque si esto se saca de alguna manera es desde el creer en lo que uno hace y desde la confianza... Te tienes que ver de igual a igual y creer más que nunca». Es el mensaje para su equipo y para la afición. «Lo siento mucho si hemos desenganchado solo a uno en este partido; les diría que estén lo más cerca posible. Sabes que esto es fútbol, que a veces ganas, a veces pierdes, pero el que sigue al equipo sabe que ha hecho cosas muy bien», apuntó Abraham García.