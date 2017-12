El gol, un artículo de lujo Dani Arribas, en un anterior partido de la Segoviana. / Antonio de Torre La Segoviana ha marcado 14 en 17 jornadas, cuatro más que el Cerceda y dos más que el Coruxo y el Racing Club de Ferrol FERNANDO ARCONADA Segovia Miércoles, 6 diciembre 2017, 21:43

Un collar de perlas; una pulsera de diamantes; uno de esos coches deportivos de los que es imposible apartar los ojos, un reloj de marca de oro... Son muchos los objetos lujosos y caros. En el grupo de la Gimnástica Segoviana hay otro más. El gol.

Así lo comentó el técnico gimnástico Abraham García tras el empate de su equipo en Pasarón frente al Pontevedra. «Éramos dominadores del balón y del territorio, aunque arriba está lo realmente complicado, que es encontrar el gol, pero ellos también defendieron bien y no pudo ser. El gol está carísimo, parece un artículo de lujo», destacó.

Y vaya si lo es. Y eso que no es de los equipos que menos goles ha marcado. Se lleva la palma el Cerceda, que ha marcado diez goles, mientras el Coruxo y el Racing Club de Ferrol han marcado doce en estas 17 jornadas de Liga. La Gimnástica Segoviana tiene 14, los mismos que su próximo rival, el Real Valladolid B.

El conjunto gimnástico empezó noviembre con un empate a cero frente a la Ponferradina (sí, aquel partido que dio la vuelta a España con la decisión del colegiado de pitar el final del partido cuando marcó el conjunto visitante). Y no le ha ido del todo mal al conjunto gimnástico durante el pasado mes, en el que sumó seis puntos en cinco partidos (una victoria, tres empates y una derrota). Diciembre ha empezado igual; con un empate sin goles, esta vez en Pontevedra.

No es el primer empate sin goles del conjunto gimnástico en la temporada, pero no es por falta de ambición. «Nosotros nunca vamos a especular con el resultado. Estos chicos me lo demuestran todos los días. Incluso el partido que perdimos contra el Navalcarnero con diez, siempre buscamos la portería. Nos vamos con la sensación de haber perdido una gran oportunidad», aunque se mostró satisfecho no solo del trabajo de su equipo; también del debut de Juan de la Mata y Diego Gómez.